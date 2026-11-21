Grand Theft Auto VI официально стала крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений по выручке. За первые сутки продаж игра принесла $3,79 млрд, значительно превзойдя результаты предыдущих частей серии.

Данные опубликовала Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games. В расчёте учитываются мировые продажи по состоянию на конец 19 ноября 2026 года.

Ещё до официального выхода GTA VI игроки приобрели 32,5 млн копий по предзаказу. По заявлению издателя, такой результат стал новым рекордом для игровых платформ.

Для сравнения, вышедшая в 2013 году GTA V принесла более $800 млн за первые сутки. На преодоление отметки в $1 млрд ей потребовалось три дня. Ранее аналитическая компания Sensor Tower оценивала выручку GTA VI в $2,36 млрд, однако официальные цифры оказались существенно выше.

Rockstar также сообщила, что GTA VI получила 99 баллов на Metacritic. По оценке издателя, игра стала самой высокооценённой за всю историю агрегатора.

Президент Rockstar Games Сэм Хаузер поблагодарил игроков за поддержку и назвал релиз началом новой главы в истории студии.