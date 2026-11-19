Полезные гаджеты не всегда нужны каждый день. Но когда телефон разряжается перед важным звонком, автомобиль отказывается заводиться или под стиральной машиной обнаруживается лужа, некоторые устройства могут здорово выручить.

Мы собрали семь полезных устройств для дома, автомобиля и путешествий. Одни пригодятся практически каждый день, другие могут месяцами лежать без дела. Но в нужный момент они помогут сэкономить время, деньги и нервы.

Magssory Ultima Geo Mini Tag: ключи по звуку, чемодан на карте

Вы опаздываете, ключей нет, и десять минут уходит на раскопки в куртках и сумках. Знакомая ситуация? Метка Magssory помогает сократить поиски: открываете «Локатор» на iPhone, включаете звуковой сигнал и находите связку по звуку.

Метка Ultima Geo Mini Tag пригодится и за пределами дома. Она работает в сети Find My: оказавшиеся поблизости устройства Apple обнаруживают её сигнал и помогают передать местоположение в «Локатор». Так можно узнать, где находится забытый рюкзак или чемодан. Главное, учитывать: обновление точки на карте зависит от устройств поблизости.

Корпус с отделкой из экокожи весит 18 г, в комплект входят ремешок, карабин и два кольца для крепления. Менять батарейку не нужно: встроенный аккумулятор заряжается беспроводным способом через MagSafe.

Цена: от 3 900 ₽

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2: когда колесо подводит в дороге

Представьте: вы собираетесь выезжать, но замечаете, что одно колесо заметно спустило. Ближайшая заправка с компрессором далеко, а обычного насоса под рукой нет. В такой ситуации пригодится Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2.

Компактный компрессор работает от встроенного аккумулятора и не требует подключения к автомобильному прикуривателю. Достаточно присоединить шланг к ниппелю, выбрать нужное давление и запустить накачивание. Когда заданное значение будет достигнуто, устройство автоматически остановится.

Максимальное давление достигает 10,3 бар, предусмотрены режимы для автомобилей, мотоциклов, велосипедов и мячей. Есть цифровой дисплей, фонарик и зарядка через USB-C.

При размерах 123 × 75,5 × 45,8 мм компрессор весит около 490 г, поэтому его можно постоянно возить в автомобиле или рюкзаке. Главное, не забывать периодически подзаряжать аккумулятор.

Разумеется, серьёзный прокол такой гаджет не устранит, зато позволит быстро подкачать колесо при небольшой потере давления.

Цена: от 3 000 ₽

Baseus Super Energy Air: запустить автомобиль без помощи соседей

Зимнее утро, мороз, вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку запуска, а автомобиль не заводится. Аккумулятор разрядился. Обычно приходится искать другого водителя с проводами, вызывать помощь или доставать зарядное устройство.

Baseus Super Energy Air позволяет попробовать запустить двигатель самостоятельно. Пусковое устройство подключается к автомобильному аккумулятору специальными зажимами и кратковременно отдаёт высокий ток, необходимый для запуска мотора.

Модель оснащена встроенной батареей ёмкостью 10 000 мА·ч и выдаёт пиковый ток до 1000 А. Производитель заявляет совместимость с автомобилями, оборудованными 12-вольтовой системой, бензиновыми двигателями объёмом до 4 литров и дизельными до 2,5 литра.

Предусмотрены защитные механизмы, индикатор заряда и встроенный фонарик. Устройство также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для смартфона.

Важный нюанс: пусковое устройство не заменяет исправный автомобильный аккумулятор и не поможет при неисправности стартера. Кроме того, перед покупкой стоит проверить совместимость с конкретным автомобилем, особенно если речь идёт о гибриде.

Цена: от 4 500 ₽

Aqara Water Leak Sensor T1: узнать о протечке раньше соседей

Протекающий шланг стиральной машины, неисправное соединение под раковиной или небольшая течь возле водонагревателя. Иногда достаточно нескольких часов, чтобы обычная бытовая неприятность превратилась в дорогостоящий ремонт.

Aqara Water Leak Sensor T1 представляет собой небольшой беспроводной датчик, который размещается на полу в потенциально опасном месте. При появлении воды на контактах устройство фиксирует протечку и отправляет уведомление на смартфон через систему умного дома.

Датчик работает по протоколу Zigbee 3.0 и защищён от пыли и воды по стандарту IP67. Его можно установить под стиральной или посудомоечной машиной, возле сантехники и в других местах, где есть риск затопления.

Для работы потребуется совместимый хаб Aqara. А если дополнить систему электроприводом для перекрытия воды и настроить автоматизацию, можно не ограничиваться уведомлением, а автоматически закрывать кран при обнаружении протечки.

Самостоятельно воду датчик не перекрывает, но своевременное предупреждение способно уберечь от серьёзных расходов.

Цена: от 1 600 ₽ (без учёта хаба)

Nitecore TINI3: мощный фонарик, который всегда с собой

Свет отключили в подъезде, нужно найти упавшие ключи под автомобилем или осмотреть что-то в тёмном помещении. Конечно, можно воспользоваться вспышкой смартфона, но она не всегда удобна, особенно когда обе руки заняты.

Nitecore TINI3 представляет собой миниатюрный фонарик размером всего 47 мм. Он весит 20 г и легко помещается на связке ключей. При этом максимальная яркость достигает 600 люмен, а дальность освещения составляет до 90 метров.

Главная особенность модели заключается в возможности переключаться между тремя цветовыми температурами: тёплым, нейтральным и холодным светом. Можно подобрать комфортное освещение под разные задачи, будь то прогулка вечером или поиск мелкой детали.

Встроенный OLED-дисплей показывает уровень заряда, выбранную яркость и оставшееся время работы. Предусмотрены пять уровней яркости, зарядка через USB-C и защита корпуса IP54.

На минимальной мощности фонарик способен работать до 85 часов. Правда, максимальные 600 люмен доступны лишь кратковременно, поэтому рассчитывать на длительную работу в самом ярком режиме не стоит.

Цена: от 3 100 ₽

Xiaomi 33W Power Bank 10000: зарядка, для которой не нужен отдельный кабель

Смартфон показывает последние 5% заряда, впереди несколько часов дороги, а кабель остался дома. Даже полностью заряженный повербанк в такой ситуации может оказаться бесполезным, если подключить телефон нечем.

Xiaomi решила проблему довольно просто. У модели 33W Power Bank 10000 уже есть встроенный кабель USB-C, который одновременно служит удобной петлёй для переноски. Достаёте устройство из сумки, подключаете смартфон и продолжаете пользоваться им.

Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мА·ч, максимальная выходная мощность достигает 33 Вт. Помимо встроенного кабеля, предусмотрены отдельные разъёмы USB-C и USB-A, поэтому можно заряжать несколько гаджетов одновременно.

Размеры корпуса составляют 80,9 × 65,9 × 26 мм. Внешний аккумулятор легко помещается в небольшой сумке или кармане куртки, а встроенный провод избавляет от необходимости носить дополнительные аксессуары.

Особенно удобно в поездках, на прогулках и в ситуациях, когда заранее неизвестно, получится ли добраться до розетки.

Цена: от 2 500 ₽

UGREEN Nexode 65W: один адаптер вместо нескольких зарядок

Вы приехали в командировку, достали ноутбук и обнаружили, что забыли его зарядное устройство. Адаптер от смартфона лежит в сумке, но его мощности недостаточно для нормальной работы компьютера.

UGREEN Nexode 65W помогает избежать подобных ситуаций. Благодаря технологии GaN компактный блок питания способен выдавать до 65 Вт и подходит не только для смартфонов, но и для планшетов и многих ноутбуков с зарядкой через USB-C.

В версии с тремя разъёмами предусмотрены два USB-C и один USB-A. Можно подключить сразу несколько устройств, например ноутбук, смартфон и наушники. Правда, при одновременной зарядке максимальная мощность распределяется между портами.

Адаптер поддерживает распространённые протоколы быстрой зарядки, включая USB Power Delivery. Поэтому один блок способен заменить несколько отдельных зарядных устройств, если параметры питания совместимы.

UGREEN Nexode удобно держать в рабочем рюкзаке или дорожной сумке. Главное, взять с собой подходящий кабель USB-C, рассчитанный на нужную мощность.

Цена: от 4 500 ₽

Какие гаджеты действительно стоит купить?

Самые полезные устройства далеко не всегда оказываются самыми дорогими или технологичными. Иногда небольшая поисковая метка способна сэкономить полчаса перед выходом из дома, а датчик протечки предотвращает последствия, устранение которых обошлось бы в десятки тысяч рублей.

Мы постарались собрать гаджеты для разных жизненных ситуаций. Одни пригодятся практически каждый день, другие могут месяцами лежать без дела. Но когда возникнет проблема, их наличие окажется куда важнее впечатляющих характеристик или необычного дизайна.