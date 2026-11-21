HUAWEI под новым суббрендом Starburst представила фаблет OSTA O1 Pro, который внешне и по техническим характеристикам схож с Pura X View, но лишён 8-мегапиксельного ультраширика. Компания позиционирует новинку как первый HarmonyOS-смартфон, разработанный для ИИ — для этого в ОС встроен эксклюзивный ИИ-ассистент «Звёздочка» для решения различных задач.

OSTA O1 Pro получил широкоформатный 6.39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2232 x 1320 точек и частотой обновления 120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 2160 Гц, а соотношение сторон составляет 16:9.5. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50 Мп (f/2.4) с поддержкой записи видео 4K.

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система HUAWEI Kirin 9030S. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 5 Вт.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 200 Мп RYYB, f/1.8, 23 мм, OIS;

Перископ на 50 Мп RYYB, 1/2.5″, f/2.6, оптический зум 3.7х, 88 мм, OIS;

Спектральная камера Red Maple (2 Gen) на 1.5 Мп.

Из прочего, смартфон получил 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, сканер отпечатка пальца в кнопке включения, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C версии 2.0. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе HarmonyOS 7.0 AI Pioneer Edition.

В Китае OSTA O1 Pro уже поступил в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 5699 юаней (69 975 ₽)

(12/512 ГБ) — 6699 юаней (82 254 ₽)

(16/512 ГБ) — 7499 юаней (92 077 ₽)

(16/1024 ГБ) — 8999 юаней (110 495 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.