Спустя сутки после выхода Grand Theft Auto VI владельцы PlayStation 5 начали сообщать о серьёзной технической проблеме. У части пользователей игра неожиданно закрывается с ошибкой CE-108255-1, не позволяя продолжить прохождение.

Как пишет GamesRadar, жалобы появились на Reddit. Некоторые игроки сталкиваются с вылетами уже во время вступительной заставки, другие не могут пройти отдельные сюжетные эпизоды.

Проблема неприятна тем, что стандартные способы устранения ошибок не всегда помогают. Пользователи пробовали переустанавливать GTA VI, очищать кеш, восстанавливать базу данных PS5 и лицензии, но сбои повторялись.

Судя по сообщениям, ошибка встречается на разных версиях консоли, включая обычную PlayStation 5 и Slim.

Rockstar пока не предложила специального решения. На странице технической поддержки компания рекомендует обращаться к инструкциям производителей консолей. Sony, в свою очередь, советует обновить игру и при сохранении ошибки воспользоваться сервисом ремонта PlayStation.

При этом говорить о массовом характере проблемы пока рано. Большинство владельцев PS5 продолжают играть без подобных сбоев, а точное число пострадавших неизвестно.

Остаётся ждать, когда Rockstar изучит жалобы и выпустит исправление, если причина действительно связана с самой GTA VI.