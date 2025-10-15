HONOR представила Magic 8 и Magic 8 Pro — автономные флагманы с топовым «железом»

15 октября в Китае компания HONOR представила флагманскую серию смартфонов HONOR Magic 8, в которую вошли Magic 8 и Magic 8 Pro.

Аппаратной основой обоих устройств стал флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его дополняют до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. «Из коробки» смартфоны работают на новейшей MagicOS 10 на базе Android 16.

Флагманский Magic 8 Pro оснащен 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением FHD+, пиковой яркостью 6000 нит, частотой обновления 1-120 Гц и ШИМ 4320 Гц. За фото и видео отвечают четыре камеры:

50-мегапиксельный основной сенсор 1/1,3″ с диафрагмой f/1.6 и OIS;

50-мегапиксельный ультраширик с диафрагмой f/2.0 и углом обзора 122°;

200-мегапиксельный перископ с сенсором 1/1,4″, диафрагмой f/2.6, и 3,7-кратным оптическим зумом и OIS;

50-мегапиксельная фронталка с диафрагмой ƒ/2.0.

Автономность обеспечивается аккумулятором на 7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 80 Вт. При этом емкость батарея глобальной версии будет скромнее — 6270 мАч.

Слева — HONOR Magic 8, справа — HONOR Magic 8 Pro

Базовый Magic 8 получил 6,58-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+, яркостью до 6000 нит, разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и ШИМ 4320 Гц. За его автономность отвечает батарея на 7000 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 80 Вт.

Что касается набора камер, то в «базе» доступны четыре объектива:

50-мегапиксельный основной сенсор 1/1,56″ с диафрагмой f/1.9 и OIS;

50-мегапиксельный ультраширик с диафрагмой f/2.0 и углом обзора 122°;

64-мегапиксельный перископ с диафрагмой ƒ/2.5, OIS и 3-кратным оптическим зумом;

50-мегапиксельная фронталка с диафрагмой ƒ/2.0.

Оба смартфона доступны в четырех цветах: белом, черном, лазурном и золотом. Среди других особенностей новинок: ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, водозащита IP68/69/69K и стереодинамики с сабвуфером.

HONOR Magic 8 Pro

Цены на новинки следующие: