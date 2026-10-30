Дешёвые ноутбуки нарасхват: Intel не справляется со спросом на процессоры

Intel продаёт весь объём выпускаемых процессоров Wildcat Lake для недорогих ноутбуков. Об этом на отчётной конференции сообщил финансовый директор Дэвид Зинснер.

Глава Intel Лип-Бу Тан заявил, что спрос на эти процессоры превышает предложение. Зинснер связал значительный рост продаж Wildcat Lake с низкой стоимостью чипов. ПК тем временем дорожают из-за нехватки памяти и других компонентов.

Wildcat Lake уже используют в более доступных ноутбуках с Windows, включая Dell XPS 13 и HP Omnibook 5 14. Такие модели сопоставимы по цене с MacBook Neo, но нередко предлагают только 8 ГБ оперативной памяти.

Быстрого улучшения ситуации с памятью Intel не ждёт: Зинснер не рассчитывает на ослабление дефицита в 2027 году. Улучшится ли ситуация в 2028-м, ещё предстоит оценить. Прогноз SK Hynix предполагает сохранение нехватки оперативной памяти до 2030 года.

Тан также признал замедление спроса на ПК и связал масштабный дефицит компонентов с беспрецедентным спросом со стороны ИИ.