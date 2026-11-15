AULA возобновила заказы на алюминиевую клавиатуру NEOS75 с цветным экраном

В официальном магазине AULA появилась белая версия механической клавиатуры NEOS75 в исполнении Athena с линейными переключателями.

Ранее производитель сообщал об отправке заказов до 15 ноября, однако сейчас соответствующий срок для версии Athena не указан. Вместо него магазин предупреждает, что дополнительные экземпляры находятся в производстве.

Первая партия AULA NEOS75 из 200 устройств была распродана всего за 16 минут. После этого компания возобновила предварительные заказы и объявила о подготовке новой партии.

NEOS75 получила цельноалюминиевый корпус, изготовленный на станке с ЧПУ, металлические низкопрофильные кейкапы и механические переключатели AULA × Kailh с возможностью горячей замены.

Клавиатура оснащена 84 клавишами, цветным 2,3-дюймовым экраном с разрешением 480 × 360 пикселей и аккумулятором ёмкостью 4200 мА·ч. Поддерживаются Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц и проводное подключение USB-C.

Белая версия Athena доступна на официальном сайте AULA за $299.