Microsoft разрабатывает новую возможность для Windows 11, благодаря которой Android-смартфоны смогут работать в качестве дополнительных мониторов компьютера. Пользователям больше не придётся устанавливать сторонние приложения для расширения рабочего стола.

Как выяснило издание Windows Latest, в коде приложения Link to Windows для Android обнаружили упоминания функции Extend display и отдельный программный компонент Phone as Display.

В отличие от обычной трансляции экрана, новая функция предназначена именно для расширения рабочего стола Windows 11. Например, на компьютере можно будет работать с документами, а на смартфоне держать открытым мессенджер или дополнительные инструменты.

Ещё интереснее возможность использовать старые Android-планшеты. Они смогут стать полноценными дополнительными экранами для ноутбуков, что особенно пригодится в поездках.

В коде также обнаружили поддержку видеокодеков H.264 и HEVC, а также параметры разрешения и частоты обновления. Это указывает на возможность передачи изображения с компьютера на мобильное устройство.

Предполагается, что запускать дополнительный экран можно будет как со смартфона, так и с компьютера. При блокировке ПК или потере соединения трансляция автоматически прекратится.

Впрочем, пока Microsoft официально не анонсировала новую функцию. Неизвестно, будет ли она работать через Wi-Fi, USB или оба способа подключения. Также нет информации о совместимых смартфонах и сроках запуска.

Сейчас некоторые Android-планшеты, включая отдельные модели Samsung Galaxy Tab, уже умеют выступать дополнительными мониторами. Однако встроенная поддержка Windows 11 и Link to Windows потенциально сделает такую возможность доступнее.