Microsoft заплатит до $1000 за отказ от MacBook

Microsoft запустила акцию «Break up with your MacBook» — при покупке Surface Laptop Ultra владельцы MacBook Pro получат за свой старый ноутбук до 1000 долларов живыми деньгами. Предложение действует с 7 октября по 23 ноября в онлайн-магазине Microsoft Store в США и Канаде.

Максимальную сумму дают за свежие MacBook Pro в хорошем состоянии. Старые модели на Intel (с 2016 года) тоже принимают, но платят заметно меньше — около 30 долларов. Ноутбук должен включаться, держать заряд и не иметь трещин, следов жидкости и недостающих деталей. На отправку устройства даётся 15 дней, деньги переводят через PayPal или банковским переводом.

Сам Surface Laptop Ultra стоит от 2599 долларов, продажи стартуют 16 октября. Microsoft прямо противопоставляет его 16-дюймовому MacBook Pro за 2999 долларов. Новинка получила чип NVIDIA RTX Spark, до 128 ГБ памяти, 15-дюймовый mini-LED-экран 3270×2180 с яркостью до 2000 нит и до 15 часов работы от батареи.

Для сравнения: Apple за MacBook Pro даёт максимум 1315 долларов, но только скидкой на свою технику. Microsoft же платит реальные деньги.