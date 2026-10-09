Microsoft заплатит до $1000 за отказ от MacBook
Новости

Microsoft заплатит до $1000 за отказ от MacBook

Акция уже стартовала в США.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:30
Microsoft заплатит до $1000 за отказ от MacBook

Microsoft запустила акцию «Break up with your MacBook» — при покупке Surface Laptop Ultra владельцы MacBook Pro получат за свой старый ноутбук до 1000 долларов живыми деньгами. Предложение действует с 7 октября по 23 ноября в онлайн-магазине Microsoft Store в США и Канаде.

Максимальную сумму дают за свежие MacBook Pro в хорошем состоянии. Старые модели на Intel (с 2016 года) тоже принимают, но платят заметно меньше — около 30 долларов. Ноутбук должен включаться, держать заряд и не иметь трещин, следов жидкости и недостающих деталей. На отправку устройства даётся 15 дней, деньги переводят через PayPal или банковским переводом.

Microsoft заплатит до $1000 за отказ от MacBook
Microsoft заплатит до $1000 за отказ от MacBook

Сам Surface Laptop Ultra стоит от 2599 долларов, продажи стартуют 16 октября. Microsoft прямо противопоставляет его 16-дюймовому MacBook Pro за 2999 долларов. Новинка получила чип NVIDIA RTX Spark, до 128 ГБ памяти, 15-дюймовый mini-LED-экран 3270×2180 с яркостью до 2000 нит и до 15 часов работы от батареи.

Для сравнения: Apple за MacBook Pro даёт максимум 1315 долларов, но только скидкой на свою технику. Microsoft же платит реальные деньги.

Обсудить

Главное по теме

Новости В России стартовали продажи iPhone 18: самой популярной моделью стал iPhone 18 Pro Max

Новинки уже доступны в розничных магазинах и интернет-магазинах.
Новости Apple анонсировала презентацию на 13 октября Новости iPad mini 8 получит OLED-дисплей, но без технологии ProMotion

Похожие материалы

Apple iOS 27.2 выйдет в конце октября и принесёт новые функции для iPhone

Обновление добавит новые языки Siri AI, профили в Apple TV и переработанное приложение «Здоровье».

 Apple Apple планировала установить 16 ГБ ОЗУ в iPhone 18 Pro и iPhone Duo

Складному iPhone особо пригодился бы такой объём ОЗУ для многозадачности.

 Apple Первые владельцы iPhone 18 Pro массово жалуются на выцветание корпуса

Скорее всего корпус смартфонов не выцветает, а наоборот темнеет.

 Apple Apple заставит разработчиков адаптировать приложения под iPhone Duo

Тот случай, когда действительно лучше подождать. Пользователям Android такая забота и не снилась.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Яндекс договорился с VK Cloud, Selectel и К2Cloud после атак на дата-центры В России хотят обязать провайдеров давать не менее 1 Гбит/с на каждую квартиру Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал после атаки БПЛА Anthropic запустила бесплатный сканер уязвимостей для открытого кода Paramount снимет фильм по Cyberpunk 2077 Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

7 октября · 3D-печать

Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

Большой 3D-принтер, с которым справится новичок. Пугает в нём только коробка.
  1. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  2. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  3. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  4. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  5. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
Смотреть все обзоры →