Официально: раскрыты отличия глобальных Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max от китайских версий смартфонов
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Официально: раскрыты отличия глобальных Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max от китайских версий смартфонов

Флагманы получат сильно урезанные аккумуляторы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:07
Официально: раскрыты отличия глобальных Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max от китайских версий смартфонов

В преддверии скорой презентации глобальных версий флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, компания раскрыла ключевые отличая грядущих новинок от китайских версий смартфонов.

Судя по опубликованным постерам, глобалки будут оснащены урезанными аккумуляторами: для Xiaomi 18 Pro заявлен АКБ ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 90 Вт и 50 Вт по беспроводу, у модели Xiaomi 18 Pro Max эти показатели составляют — 7050 мАч, 100 Вт + 50 Вт соответственно.

Для сравнения, китайские версии Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max оснащены аккумуляторами на 7000 и 8500 мАч соответственно, это на 1000 и 1450 мАч больше, что довольно существенно. Кроме этого, у глобальной модели Xiaomi 18 Pro мощность проводной зарядки на 10 Вт меньше.

Презентация глобальных Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max состоится уже 17 ноября.

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