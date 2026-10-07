MSI показала ноутбук-трансформер Prestige N16 Flip AI+ для автономного ИИ без облака
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MSI показала ноутбук-трансформер Prestige N16 Flip AI+ для автономного ИИ без облака

Модель получила 16-дюймовый OLED-экран, поворотный корпус и до 1 петафлопса ИИ-производительности.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:07
MSI показала ноутбук-трансформер Prestige N16 Flip AI+ для автономного ИИ без облака

MSI представила Prestige N16 Flip AI+, ноутбук-трансформер на базе платформы NVIDIA RTX Spark. Модель рассчитана на локальный запуск ИИ-моделей и автономных ИИ-агентов без обращения к облачным сервисам.

Ноутбук оснащается процессором NVIDIA RTX Spark N1X с графикой Blackwell RTX и объединённой памятью LPDDR5x объёмом до 128 ГБ. Заявленная производительность в задачах ИИ достигает 1 петафлопса в FP4. Платформа также поддерживает CUDA, DLSS, трассировку лучей и Reflex.

Prestige N16 Flip AI+ получил 16-дюймовый сенсорный Tandem OLED-дисплей с разрешением до 3840×2400 точек, частотой 30–120 Гц и поддержкой стилуса MSI Nano Pen. Шарнир позволяет раскрывать ноутбук на 360 градусов и использовать его в режимах планшета, палатки и презентации.

Также предусмотрены Wi-Fi 7, два USB4, HDMI 2.1, два USB-A, кардридер SD и аккумулятор ёмкостью 99,9 Вт·ч. Вес устройства составляет 1,9 кг.

MSI планирует открыть предзаказы на Prestige N16 Flip AI+ в России в 2026 году. Точная дата начала продаж и стоимость пока не объявлены.

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