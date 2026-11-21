В марте 2027 года ожидается презентация Apple на которой компания представит «доступный» iPhone 18e, базовый iPhone 18 и ультратонкий iPhone Air 2 — дизайн последних двух смартфонов раскрыл инсайдер Сонни Диксон, опубликовав фотографии их металлических макетов. Такие алюминиевые «болванки» обычно рассылаются производителям аксессуаров для изготовления чехлов.

Новые изображения подтверждают появление в iPhone Air 2 дополнительной камеры, а вот базовый iPhone 18 в сравнении с iPhone 17 практически внешне не изменится.

Что касается технических характеристик, инсайдеры приписывают iPhone Air 2 SoC A20 Pro, 12 ГБ ОЗУ, модем Apple C2 и сетевой чип N2. В сравнении с iPhone Air диагональ дисплея останется прежней и составит 6,5-дюймов, но вырез в экране Dynamic Island станет чуть меньше. Кроме этого, ожидается что толщина корпуса уменьшится с 5.64 до 5.2 мм, а ёмкость аккумулятора при этом увеличится с 3149 до примерно 3500 мАч. Базовый iPhone 18 получит чип A20 и модем C2, 9 или 12 ГБ ОЗУ и уменьшенный вырез Dynamic Island — по размеру как у iPhone 18 Pro.