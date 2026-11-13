Где дешевле купить GTA VI на PS5 и Xbox Series X|S: сравнение цен

Grand Theft Auto VI выходит 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В России игру можно приобрести через зарубежные цифровые магазины, карты пополнения и посредников. Мы сравнили предложения продавцов, стоимость стандартного и расширенного изданий, а также выяснили, какой способ покупки выгоднее и безопаснее.
Есть и ещё один важный нюанс: GTA VI впервые в истории серии выйдет без физических дисков. Даже в коробочных версиях для PS5 и Xbox Series X|S покупатели найдут только код для загрузки игры. При этом владельцам PlayStation необходимо учитывать регион аккаунта, поскольку коды имеют региональные ограничения. Подробнее мы рассказывали в отдельном материале.
Перед релизом цены заметно различаются. Как выяснил The GEEK, отдельные продавцы предлагают карты пополнения PlayStation Store с наценкой более 100%. Поэтому при выборе стоит учитывать не только цену самой игры, но и стоимость пополнения кошелька.
Где купить GTA VI на PlayStation 5
На PS5 наиболее доступным вариантом в нашей подборке оказалось пополнение турецкого аккаунта через «Яндекс Игромир». Стандартное издание обойдётся в 6909 ₽, Ultimate Edition в 8636 ₽. Код пополнения приходит на электронную почту, после чего игру можно самостоятельно приобрести в PlayStation Store.
|Продавец и регион
|Standard
|Ultimate
|Условия
|Яндекс Игромир, Турция
|6 909 ₽
|8 636 ₽
|Ваучер пополнения турецкого PSN приходит на почту. Активируете код и покупаете игру сами. Доступ к PSN продавцу не нужен.
|Open-PS, Турция
|8 990 ₽
|10 690 ₽
|Покупка на ваш турецкий PSN или новый аккаунт. Для своего профиля заранее уточните, какие данные для входа потребуются. Оплата через СБП.
|Open-PS, Индия
|8 990 ₽
|11 990 ₽
|Покупка на ваш индийский PSN или новый аккаунт. Для своего профиля заранее уточните, какие данные для входа потребуются. Оплата через СБП.
|Onesys Store, Турция
|10 400 ₽
|—
|Магазин вручную покупает игру на ваш турецкий PSN. Какие данные нужны для входа, на карточке не указано.
|Onesys Store, Индия
|10 500 ₽
|—
|Магазин вручную покупает игру на ваш индийский PSN. Какие данные нужны для входа, на карточке не указано.
С учётом стоимости и безопасности самостоятельное пополнение кошелька выглядит предпочтительнее покупки через посредника с передачей доступа к аккаунту.
Где купить GTA VI на Xbox Series X|S
Для Xbox предложения начинаются от 5599 ₽ за стандартное издание и от 7041 ₽ за Ultimate Edition. Однако самые низкие цены предполагают разные условия покупки: от передачи данных аккаунта до самостоятельной активации цифрового ключа.
|Продавец
|Standard
|Ultimate
|Условия
|Zamon
|8 149 ₽
|9 869 ₽
|Ключ Xbox в день релиза. Активируете сами. Регион зависит от партии, уточните его до оплаты.
|Blvckgamer на Plati.Market
|5 599 ₽
|7 399 ₽
|Покупка на ваш профиль Xbox. Продавец запрашивает почту и пароль Microsoft. Передача данных даёт продавцу доступ к аккаунту.
|GamingParadise на Plati.Market
|6 800 ₽
|—
|Ключ Xbox в день релиза. Активируете сами. Уточните регион до оплаты.
|GamesSales на Plati.Market
|—
|7 041 ₽
|Ключ Ultimate для самостоятельной активации. Уточните регион до оплаты. Бонусы предзаказа продавец предлагает отдельным лотом.
Если важна безопасность аккаунта, разумнее выбирать цифровой ключ с самостоятельной активацией, предварительно проверив региональные ограничения.
Официальные цены в Турции и Индии
Для сравнения приводим стоимость игры в зарубежных цифровых магазинах без учёта комиссий посредников и наценок на пополнение кошелька.
|Магазин и регион
|Standard
|Ultimate
|PlayStation Store, Турция
|3 999 ₺
|4 999 ₺
|PlayStation Store, Индия
|5 999 ₹
|7 499 ₹
|Xbox Store, Турция
|3 999 ₺
|4 999 ₺
|Xbox Store, Индия
|5 999 ₹
|7 499 ₹
Фактическая стоимость покупки в рублях зависит от курса валют, номинала карты пополнения и комиссии продавца. Поэтому более низкая официальная цена не всегда означает более выгодную покупку.
В PlayStation Store игра станет доступна 19 ноября в 00:00 по московскому времени для турецкого региона и 18 ноября в 21:30 МСК для индийского.
Что проверить перед покупкой
Прежде чем оплачивать GTA VI, убедитесь, что выбранное издание подходит для вашей консоли и региона аккаунта. Уточните способ получения: код пополнения кошелька, цифровой ключ или покупка через посредника.
Не передавайте продавцам пароль и коды двухфакторной аутентификации без понимания рисков. Получив доступ к аккаунту, посторонний человек потенциально может изменить настройки безопасности или совершить нежелательные действия.
При покупке отдельного Ultimate Edition Upgrade потребуется уже имеющаяся стандартная версия GTA VI. Такое дополнение не заменяет полноценную игру.