Где дешевле купить GTA VI на PS5 и Xbox Series X|S: сравнение цен

Grand Theft Auto VI выходит 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В России игру можно приобрести через зарубежные цифровые магазины, карты пополнения и посредников. Мы сравнили предложения продавцов, стоимость стандартного и расширенного изданий, а также выяснили, какой способ покупки выгоднее и безопаснее.

Есть и ещё один важный нюанс: GTA VI впервые в истории серии выйдет без физических дисков. Даже в коробочных версиях для PS5 и Xbox Series X|S покупатели найдут только код для загрузки игры. При этом владельцам PlayStation необходимо учитывать регион аккаунта, поскольку коды имеют региональные ограничения. Подробнее мы рассказывали в отдельном материале.

Перед релизом цены заметно различаются. Как выяснил The GEEK, отдельные продавцы предлагают карты пополнения PlayStation Store с наценкой более 100%. Поэтому при выборе стоит учитывать не только цену самой игры, но и стоимость пополнения кошелька.

Где купить GTA VI на PlayStation 5

На PS5 наиболее доступным вариантом в нашей подборке оказалось пополнение турецкого аккаунта через «Яндекс Игромир». Стандартное издание обойдётся в 6909 ₽, Ultimate Edition в 8636 ₽. Код пополнения приходит на электронную почту, после чего игру можно самостоятельно приобрести в PlayStation Store.

С учётом стоимости и безопасности самостоятельное пополнение кошелька выглядит предпочтительнее покупки через посредника с передачей доступа к аккаунту.

Где купить GTA VI на Xbox Series X|S

Для Xbox предложения начинаются от 5599 ₽ за стандартное издание и от 7041 ₽ за Ultimate Edition. Однако самые низкие цены предполагают разные условия покупки: от передачи данных аккаунта до самостоятельной активации цифрового ключа.

Если важна безопасность аккаунта, разумнее выбирать цифровой ключ с самостоятельной активацией, предварительно проверив региональные ограничения.

Официальные цены в Турции и Индии

Для сравнения приводим стоимость игры в зарубежных цифровых магазинах без учёта комиссий посредников и наценок на пополнение кошелька.

Фактическая стоимость покупки в рублях зависит от курса валют, номинала карты пополнения и комиссии продавца. Поэтому более низкая официальная цена не всегда означает более выгодную покупку.

В PlayStation Store игра станет доступна 19 ноября в 00:00 по московскому времени для турецкого региона и 18 ноября в 21:30 МСК для индийского.

Что проверить перед покупкой

Прежде чем оплачивать GTA VI, убедитесь, что выбранное издание подходит для вашей консоли и региона аккаунта. Уточните способ получения: код пополнения кошелька, цифровой ключ или покупка через посредника.

Не передавайте продавцам пароль и коды двухфакторной аутентификации без понимания рисков. Получив доступ к аккаунту, посторонний человек потенциально может изменить настройки безопасности или совершить нежелательные действия.

При покупке отдельного Ultimate Edition Upgrade потребуется уже имеющаяся стандартная версия GTA VI. Такое дополнение не заменяет полноценную игру.