Грядущий суббренд Starburst от HUAWEI вне Китая будет называться OSTA

В прошлом месяце появилась информация, что HUAWEI готовит новый суббренд Starburst для выпуска смартфонов серии Starlight или Xingmang в Китае. Сегодня стало известно, что новый дочерний бренд выйдет на глобальный рынок под названием OSTA.

Первым смартфоном нового суббренда станет широкоэкранный фаблет с флагманским «железом», который дебютирует под названием OSTA O1 Pro. В Сети уже появилась часть фотографии его коробки в конфигурации памяти 16/1024 ГБ:

Кроме этого, источник опубликовал схемы ещё двух устройств, которые могут выйти под новым суббрендом. Со слов информатора, «P100 — это обычный смартфон, а P100 Pro Max — 6,4-дюймовый фаблет с широким экраном и иным дизайном».

Дебют нового суббренда может состояться уже 17 ноября — в этот памятный день в 2020 году HUAWEI сделала Honor самостоятельным брендом.