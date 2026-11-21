Искусственный интеллект Claude, возможно, помог совершить один из крупнейших прорывов в истории математики. Исследователь компании Anthropic Левент Альпёге объявил, что совместно с нейросетью нашёл доказательство гипотезы Римана, сформулированной ещё в 1859 году.

Как сообщает Associated Press, математик опубликовал четырёхстраничное объяснение своей работы и предоставил материалы для проверки.

Гипотеза Римана считается одной из самых сложных нерешённых математических задач. Она связана с закономерностями распределения простых чисел и входит в список семи «Задач тысячелетия», за решение каждой из которых Институт математики Клэя обещает $1 млн.

Особенно впечатляет масштаб работы, выполненной с помощью ИИ. По словам исследователя, предполагаемое доказательство представлено в виде 17 млн строк кода на языке Lean, предназначенном для формальной проверки математических утверждений.

Альпёге признался, что на заключительном этапе работы Claude продвигался значительно быстрее него самого. При этом исследователь пока не успел полностью разобраться во всех математических деталях полученного результата.

Однако говорить об окончательном решении гипотезы Римана преждевременно. Независимые математики ещё должны проверить доказательство и убедиться, что оно действительно подтверждает исходное утверждение.

Президент Института Клэя Мартин Бридсон назвал заявление потенциально историческим событием, но предупредил, что полноценная проверка потребует длительной работы.

Если доказательство подтвердится, достижение станет важной вехой не только для математики, но и для развития искусственного интеллекта.