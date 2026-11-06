Смартфоны серии Honor 700 показали с задним экраном
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HONOR показала три смартфона с дополнительным экраном на задней панели

На экране будут отображаться виджеты.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:13
HONOR показала три смартфона с дополнительным экраном на задней панели

Honor показала в Китае смартфоны серии Honor 700: модели 700, 700 Pro и 700S. Интересны они тем, что получили дополнительный экран на задней панели. Компания называет линейку полным обновлением номерного семейства с упором на производительность и повседневные сценарии.

Квадратный второй экран встроен в крупный блок камер с двумя объективами. Он умеет показывать виджеты времени и анимации, а также работает как видоискатель для селфи на основную камеру.

Honor 700 доступен в 4 конфигурациях памяти, включая 16/512 ГБ, у 700 Pro их 3, а 700S ограничен сочетаниями 12/256 и 12/512 ГБ. Цвета у всех моделей одинаковые: Cold White, Clear Sky, Blue Tone и Pink Mist.

Полные характеристики пока неофициальные. По данным утечек, модели 700 и 700 Pro получат плоский OLED-экран диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1,5K. Смартфонам серии приписывают основную камеру на 200 Мп и аккумулятор ёмкостью до 9000 мА·ч. Диагональ заднего экрана, по слухам, составит около 1,72 дюйма.

Все 3 аппарата прошли сертификацию 3C с адаптерами мощностью до 80 Вт. Pro дополнительно приписывают перископический модуль на 50 Мп и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. По слухам, базовая модель получит Snapdragon 8s Gen 4, а Pro — Snapdragon 8 Gen 5. Подробности о процессоре и камерах 700S пока не подтверждены.

Пока Honor собирает предварительные заказы. Стоимость новинок остается неизвестной.

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