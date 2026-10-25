Honor Pad X10 Mini вышел с экраном 90 Гц за 1099 юаней
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Вышел компактный планшет Honor Pad X10 Mini с экраном 90 Гц и батареей 8000 мА·ч

Honor Pad X10 Mini продаётся в Китае по цене от 1099 юаней без субсидии.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:03
Вышел Honor Pad X10 Mini с экраном 90 Гц и батареей 8000 мА·ч

Honor Pad X10 Mini вышел в Китае с 9,7-дюймовым экраном и аккумулятором на 8000 мА·ч. Компактный планшет получил цельнометаллический корпус и подборку контента для дошкольников.

ЖК-экран имеет разрешение 2052 × 1152 пикселя, частоту обновления 90 Гц, яркость 500 нит и цветовой охват 100% sRGB. Его защищает дополнительно упрочнённое стекло. Корпус толщиной 8,48 мм и массой 477 г получил сертификат SGS с оценкой 5 звёзд за устойчивость к падениям и давлению и соответствует стандарту MIL-STD-810H.

Внутри установлен Snapdragon 685, объём оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ, накопителя — 128 ГБ. Поддерживаются карты microSD ёмкостью до 2 ТБ. Планшет оснащён двумя динамиками, фронтальной и основной камерами по 5 Мп.

Аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. По заявлению Honor, одного заряда хватает на 82 дня в режиме ожидания, 122 часа воспроизведения музыки или 16 часов просмотра видео. В комплект входят зарядное устройство, кабель USB-C, краткое руководство и инструмент для извлечения лотка.

Версия с Wi-Fi доступна в цвете Starry Grey в китайском интернет-магазине Honor и на крупных торговых площадках, включая JD.com. Конфигурация 4/128 ГБ стоит 1099 юаней (около $165), а 6/128 ГБ — 1399 юаней (около $210).

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