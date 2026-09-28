Представлен Honor Magic 9 Super Edition — флагман с турбиной и АКБ на 11 000 мАч

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманов Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max, упор в которых сделан на фото и видео возможности, а вместе с ними дебютировал Honor Magic 9 Super Edition. Новинка ориентирована на любителей требовательных видеоигр и для поддержания стабильной частоты кадров в смартфоне реализована многоуровневая система охлаждения с турбиной на 30 000 об/мин.

Honor Magic 9 Super Edition получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2788 × 1280 точек и частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость достигает до 2000 нит, а частота ШИМ составляет 3840 Гц. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50 Мп размером 1/2,88″ с диафрагмой f/2,0.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 200 Мп размером 1/1,55″ с диафрагмой f/1,9 и поддержкой OIS;

Телефото на 50 Мп (1/2,93″, f/2,4, OIS) с оптическим зумом 3x и цифровым до 100x;

Ширик на 12 Мп с диафрагмой f/2,2 и автофокусом.

За вычислительные возможности отвечает прошлогодняя флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 11 000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.2 Gen 1. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой MagicOS 11.

В Китае Honor Magic 9 Super Edition поступит в продажу по следующим ценам: