Названы самые популярные бюджетные ноутбуки в России на AliExpress
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Названы самые популярные бюджетные ноутбуки в России на AliExpress

В третьем квартале 2026 года покупатели чаще всего выбирали модели Honor и Xiaomi.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:29
Названы самые популярные бюджетные ноутбуки в России на AliExpress

AliExpress СНГ составил рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных ноутбуков в России по итогам третьего квартала 2026 года. В исследование вошли модели со средней стоимостью покупки до 55 тысяч рублей.

Лидером стал Honor X16, который покупали более чем вдвое чаще, чем занявший второе место Xiaomi Redmi Book 16. Третью строчку занял Honor X14.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Honor X16
  2. Xiaomi Redmi Book 16
  3. Honor X14
  4. Chuwi CoreBook X
  5. Chuwi MiniBook X
  6. Honor MagicBook X16
  7. Chuwi CoreBook Plus
  8. Lenovo IdeaPad 15s 2024
  9. Firebat U6B
  10. Chuwi FreeBook

Больше всего моделей в десятке оказалось у Chuwi (четыре) и Honor (три). Ещё по одному устройству представили Xiaomi, Lenovo и Firebat.

Средняя стоимость покупки ноутбуков из рейтинга варьировалась от 29,9 до 53 тысяч рублей. Самым доступным стал компактный Chuwi MiniBook X с экраном 10,5 дюйма, а самым дорогим оказался Honor MagicBook X16.

Покупатели отдавали предпочтение ноутбукам с большими экранами: пять из десяти моделей получили дисплеи диагональю 16 дюймов. Наиболее распространённой конфигурацией стали 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. В семи моделях рейтинга встречались версии с процессорами AMD Ryzen 5.

Рейтинг составлен по количеству проданных устройств на AliExpress и не отражает продажи на всём российском рынке.

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