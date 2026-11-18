Энтузиасты выпустили обновление 0.7.0 для эмулятора Nintendo Switch 2 под названием Hokkaido. Главным нововведением стала интеграция Banana Native, позволяющая запускать некоторые консольные игры на Android без полноценной эмуляции оборудования.

Теперь пользователи могут выбирать между обычной эмуляцией и нативным запуском для каждой игры. В первом случае Hokkaido имитирует работу консоли, а во втором код игры выполняется непосредственно процессором смартфона. Графика при этом обрабатывается через Vulkan.

Среди поддерживаемых игр разработчики называют Donkey Kong Bananza, Mario Kart World, Pokémon Pokopia, Fire Emblem: Fortune’s Weave и Star Fox. Для других проектов, включая The Legend of Zelda: Ocarina of Time, предусмотрен экспериментальный режим.

Подготовить игру для нативного запуска можно непосредственно в приложении. Процесс занимает несколько минут и сильно нагружает процессор. Также появилась возможность автоматически выбирать подходящий режим запуска и переносить подготовленные игры из отдельного приложения Banana Native.

Однако для комфортной работы потребуется мощный смартфон с 8–16 ГБ оперативной памяти в зависимости от игры. Разработчики проверили Hokkaido на Samsung Galaxy S24, S25 и S26 с процессорами Exynos и Snapdragon.

Обновление также исправляет графические ошибки в Mario Kart World, улучшает управление оперативной памятью и добавляет пропуск кадров для повышения производительности.

Hokkaido остаётся экспериментальным проектом. Для запуска игр потребуются файлы, самостоятельно полученные с собственной консоли. Исходный код и установочный APK доступны на GitHub.