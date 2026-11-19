На GitHub обновился проект Alisa Voice, позволяющий использовать голосовой режим ChatGPT на умных колонках «Яндекса». В версии 0.3.10 разработчики добавили экспериментальную поддержку «Станции Миди» и возможность управлять несколькими устройствами.

Сейчас проект поддерживает шесть моделей:

Станция Лайт первого и второго поколений

Мини 2

Мини 3

Станция 2

Миди

При этом совместимость с некоторыми прошивками пока не подтверждена.

Штатная «Алиса» продолжает работать. Достаточно сказать «Алиса, открой чат», чтобы переключиться на ChatGPT. Команда «Алиса, закрой чат» возвращает обычного голосового помощника.

Видео с GitHub

Предусмотрены два режима работы. В первом ChatGPT запускается непосредственно на колонке, поэтому после настройки компьютер больше не требуется. Во втором используется браузер на ПК с Linux, который должен оставаться включённым.

Для работы достаточно аккаунта ChatGPT, отдельный API-ключ не нужен. Разработчики подтвердили поддержку бесплатного тарифа и Plus. Также можно настраивать голос, подсветку и автоматический запуск помощника.

Однако установка требует технических навыков. Необходимо заранее получить права суперпользователя (root) и настроить SSH-доступ к колонке. В зависимости от сетевых условий для подключения к ChatGPT может потребоваться VPN.

Alisa Voice остаётся неофициальным проектом, не связанным с «Яндексом» и OpenAI. Исходный код, список совместимых устройств и инструкции опубликованы на GitHub.