В России представили HONOR X8e с батареей 7700 мА·ч и защитой IP69K

В России стартовали продажи смартфона HONOR X8e. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 7700 мА·ч и корпусом с защитой от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Производитель заявляет устойчивость к падениям с высоты до 2,5 метра. Аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. По данным HONOR, смартфон рассчитан на эксплуатацию при температурах от −30 до +55 °C.

HONOR X8e получил 6,87-дюймовый экран с разрешением 1592 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, используется дисплей с разрешением HD+ и процессор Snapdragon 685, представленный ещё в 2023 году.

Основная камера имеет разрешение 108 Мп, фронтальная всего 5 Мп. Смартфон оснащён 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, модулем NFC и работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Рекомендованная цена HONOR X8e составляет 32 990 рублей. До 30 ноября смартфон продаётся за 27 990 рублей. Модель доступна в чёрном, золотистом и оранжевом цветах.