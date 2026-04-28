TENET анонсировал выход нового кроссовера T4L

Автомобиль для повседневных семейных дел, загородных поездок и путешествий.
Редакция The GEEK сегодня в 11:28
TENET объявил о расширении модельной линейки семейства T4, представив новый кроссовер T4L. Новинка позиционируется как семейный автомобиль для города и дальних поездок.

TENET T4L сохраняет ключевые черты базовой модели, но при этом стал заметно крупнее: габариты составляют 4506×1828×1701 мм, колесная база — 2650 мм. За счет этого стало больше места для пассажиров второго ряда, а также расширили багажник.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Производитель заявляет средний расход топлива на трассе на уровне 6,5 литра на 100 км.

Также автомобиль получил обновленный внешний вид и дополнительное оборудование. В комплектацию входят 18-дюймовые литые диски, датчик дождя, аудиосистема с шестью динамиками, современная телематическая система и регулируемые по высоте подголовники. Кроме того, модель сертифицирована для установки тягово-сцепного устройства, позволяющего буксировать прицеп массой до 750 кг. Подвеска у автомобиля независимая спереди и сзади, что должно положительно сказаться на плавности хода.

Интерьер предусматривает размещение пяти пассажиров. Центральное место занимает цифровая панель из двух 10,25-дюймовых экранов и отдельный 8-дюймовый дисплей управления климатом. Поддерживаются Android Auto и Apple CarPlay, а также функция hands-free через Bluetooth. Для пассажиров есть USB-разъемы спереди и сзади.

Через мобильное приложение можно отслеживать состояние автомобиля, уровень топлива, пробег и заряд аккумулятора. Помимо этого, можно дистанционно управлять рядом функций, включая запуск двигателя и климат-контроль.

Зимний пакет включает дистанционный запуск двигателя, обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Также предусмотрены двухзонный климат-контроль и система фильтрации воздуха.

С точки зрения безопасности автомобиль оснащен фронтальными и боковыми подушками, системами ABS, ESC и TPMS, а также камерой кругового обзора и парктрониками. Есть датчики света и дождя, а также система автоматического освещения после выхода из автомобиля.

Сборка TENET T4L будет организована на заводе в Калуге. Производитель подчеркивает, что модель адаптирована к российским условиям. В частности, кузов и скрытые полости проходят антикоррозийную обработку, а днище дополнительно защищено от реагентов и механических воздействий.

