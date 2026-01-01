7 необычных фильмов для новогодних каникул, которые точно стоит посмотреть | The GEEK
7 необычных фильмов для новогодних каникул, которые точно стоит посмотреть

Когда «Один дома» и «Ирония судьбы» включаются уже на автомате, самое время попробовать другое кино. Фильмы ниже ломают новогодние шаблоны и оставляют совсем другие эмоции.

Когда мы хотим посмотреть рождественские фильмы, то на ум обычно приходят уютные семейные комедии и классические праздничные истории вроде «Один дома». Но есть и другая сторона — неожиданно мрачная, смелая и порой даже безумная.

В этой подборке мы собрали 7 необычных фильмов, где Рождество и Новый год не просто фон, а элемент экшена, драмы или юмора. Эти картины точно разрушат привычные стереотипы о «праздничном кино».

«Гремлины» (1984)


История Стивена Спилберга о мальчике Билли (Зак Гэллиган), который получил на Рождество необычное пушистое существо — Могвая. Но есть три важных правила, их нарушение приводит к появлению опасных Гремлинов и хаосу. Яркая рождественская атмосфера фильма контрастирует с разрушениями, показывая последствия неосторожной покупки.

«Смертельное оружие» (1987)


Рождественский боевик, сюжет которого связывает скорбящего детектива Риггса (Мел Гибсон) с семьянином Роджером Мерто (Дэнни Гловер) во время наркооперации. Их связь достигает кульминации, когда семья Мерто принимает одинокого Риггса.

«Крепкий орешек» (1988)


Легендарный боевик с Брюсом Уиллисом в роли детектива полиции Нью-Йорка Джона Макклейна, который пытается помириться с женой Холли (Бонни Беделиа) на рождественской вечеринке, но оказывается втянутым в террористический захват небоскреба в Лос-Анджелесе.

«Бэтмен возвращается» (1992)


В продолжении бертоновской саги о Брюсе Уэйне Бэтмен (Майкл Китон) в канун Рождества сталкивается с Пингвином (Дэнни Де Вито), брошенным родителями и вышедшим из городской канализации, и загадочной Женщиной-кошкой (Мишель Пфайффер).

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)


Первая часть большой франшизы о маленьком волшебнике Гарри Поттере (Дэниел Рэдклифф), которая знакомит зрителей с теплой рождественской атмосферой Хогвартса. Именно в этом фильме школа чародейства и волшебства, подарки у камина и ощущение найденной семьи создают ту самую магию Рождества, ради которой его хочется пересматривать зимой.

«Поцелуй навылет» (Kiss Kiss Bang Bang, 2005)


Неонуарная комедия о воришке Гарри Локхарте (Роберт Дауни-младший), случайно втянутом в детективное расследование. Рождество здесь используется как ироничный фон: яркие песни и праздничные образы контрастируют с тревожными событиями.

«Железный человек 3» (2013)


Фильм Marvel разворачивается во время праздничного сезона. По сюжету Тони Старк (Роберт Дауни-младший) после битвы за Нью-Йорк пытается оправиться от посттравматического расстройства и сталкивается с загадочным террористом Мандарином, угрожающим безопасности США.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

