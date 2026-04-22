Продажи кросс-купе HAVAL F7x (2026) стартовали в России

В России начались продажи обновленного кросс-купе HAVAL F7x 2026 модельного года. Автомобиль представлен в двух комплектациях: 3 799 000 рублей («Премиум») и 3 999 000 рублей («Техно+»).

Новинка получила модернизированный двухлитровый турбированный двигатель мощностью 231 л.с. с крутящим моментом 380 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет около 8,5 литра на 100 километров.

Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением «мокрого» типа, а также системой автоматически подключаемого полного привода с электрогидравлической муфтой задней оси. Водителю доступны шесть режимов движения: «Стандартный», «Экологичный», «Спортивный», «Снег», «Песок» и «Внедорожный».

Мультимедийная система представлена 14,6-дюймовым сенсорным экраном. Кроме того, есть сервисы дистанционного доступа к автомобилю (GWM Connection), Яндекс Авто, голосовое управление, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В зависимости от комплектации HAVAL F7x оснащается панорамной крышей с люком, датчиком бесконтактного открытия багажника, 8 или 10 динамиками и сабвуфером, круиз-контролем, а также различными системами безопасности. Кроме того, есть электрорегулировка и подогрев сидений, подогрев руля и лобового стеклаи и цифровая приборная панель.