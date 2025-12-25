«М.Видео» запустила продажу автомобилей | The GEEK
«М.Видео» запустила продажу автомобилей

На маркетплейсе доступны машины с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:26

«М.Видео» совместно с цифровой платформой E.car начала онлайн-продажи автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями на своем марткеплейсе. Об этом сообщили редакции The GEEK в пресс-службе компании.

На старте доступны бренды TENET, Chery, Omoda, Belgee, Geely и Rox, ориентированные на массовый сегмент. Цены варьируются от 1 890 000 до 7 700 000 рублей.

Обзор TENET T8

Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

После оформления заказа с покупателем связывается дилер для подтверждения параметров сделки, согласования условий передачи автомобиля и организации доставки.

Продажи будут доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. Пока приобрести автомобиль в «М.Видео» можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и ряде других крупных городов.

В начале декабря «М.Видео» запустила продажу мотоциклов.

