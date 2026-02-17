Tenet Plus готовит три автомобиля для российского рынка

Компания Tenet Plus подала заявки на регистрацию трёх новых моделей в России. В Роспатент направлены документы на обозначения Tenet Plus L4, L6 и L8. Все заявки оформлены по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который охватывает автомобили, их компоненты и аксессуары.

Заявки поданы 12 февраля, опубликованы 13 февраля. После завершения процедуры регистрации компания «Тенет Рус» получит права на товарные знаки сроком на десять лет.

О появлении Tenet Plus на российском рынке стало известно 10 февраля 2026 года. Бренд создан в рамках партнёрства «АГР Холдинг» и компании Defetoo.

Производство автомобилей полного цикла планируется организовать на мощностях двух заводов, входящих в структуру «АГР Холдинг». Запуск намечен на первую половину 2026 года.

По заявлениям компании, модельный ряд разрабатывается с учётом российских условий эксплуатации и ориентирован на надёжность при различных погодных и дорожных сценариях.