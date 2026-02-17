Tenet Plus готовит три автомобиля для российского рынка | The GEEK
close
Новости

Tenet Plus готовит три автомобиля для российского рынка

Новый автобренд Tenet Plus подал заявки в Роспатент на три модели.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:48

Компания Tenet Plus подала заявки на регистрацию трёх новых моделей в России. В Роспатент направлены документы на обозначения Tenet Plus L4, L6 и L8. Все заявки оформлены по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который охватывает автомобили, их компоненты и аксессуары.

Заявки поданы 12 февраля, опубликованы 13 февраля. После завершения процедуры регистрации компания «Тенет Рус» получит права на товарные знаки сроком на десять лет.

О появлении Tenet Plus на российском рынке стало известно 10 февраля 2026 года. Бренд создан в рамках партнёрства «АГР Холдинг» и компании Defetoo.

Производство автомобилей полного цикла планируется организовать на мощностях двух заводов, входящих в структуру «АГР Холдинг». Запуск намечен на первую половину 2026 года.

По заявлениям компании, модельный ряд разрабатывается с учётом российских условий эксплуатации и ориентирован на надёжность при различных погодных и дорожных сценариях.

Обзор TENET T8

Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам
id·219689·20260217_1848
Утильсбор могут ужесточить ещё сильнее в России с 1 апреля
«М.Видео» запустила продажу автомобилей LADA и «Москвич»
Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей
Honda представила новый логотип
В Китае запретили «скрытые» дверные ручки в электромобилях 
«М.Видео» запустила продажу автомобилей
Ремонт BMW может усложниться из-за нового фирменного крепежа
Первый электромобиль Sony получил поддержку PS Remote Play
Tesla впервые тестирует роботакси без человека в салоне
Rolls-Royce выпустил юбилейный Phantom: золото, ручная работа и ноль свободных машин

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  2. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  3. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  4. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  5. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  6. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры
Смотреть все обзоры