5 подарков на 14 февраля, которыми вы реально будете пользоваться вдвоём

14 февраля часто превращается в день формальных подарков: цветы, открытки, свечи, которые быстро теряют смысл. Хочется выбрать вещь, которая не просто отметит дату, а действительно пригодится в совместной жизни.

В этой подборке — подарки для двоих. Не символические и не одноразовые, а такие, которыми удобно пользоваться каждый день: утром, вечером, дома и вместе. Без банальностей и лишней романтики, но с заботой, которая чувствуется в деталях.

Кофемашина для двоих. Polaris PACM 2085GC Wi-Fi IQ Home

Кофемашина, которая реально работает «на двоих», а не просто стоит на кухне. Когда у одного утро начинается с крепкого эспрессо, а у второго без капучино день не складывается, компромиссы быстро надоедают. С Polaris PACM 2085GC Wi-Fi IQ Home каждый сохраняет свой профиль и получает ровно тот кофе, к которому привык, без лишних движений и споров.

Можно настроить приготовление кофе по расписанию, а управлять кофемашиной можно при помощи сенсорного экрана, жестов, или мобильного приложения. Начать приготовление любимого напитка можно не вставая с кровати. 19 автоматических программ, стабильная температура, качественная пенка и вкус без сюрпризов.

Отличный вариант, если хочется каждый день получать вкусный кофе без лишних хлопот.

Цена: 198 990 ₽ 89 990 ₽

Одеяло для пар. Pragma Duo

Одеяло для пар, у которых ночью не сходятся взгляды на оптимальную температуру. Одному постоянно жарко, второму хочется потеплее. Pragma Duo раз и навсегда снимает этот вопрос и избавляет от споров и перетягивания одеяла на себя.

Конструкция гениальна и понятна. Две половины с разной плотностью можно использовать отдельно или соединить в одно большое одеяло, когда хочется быть ближе. Молния спрятана под мягким клапаном, так что во сне не ощущается и не мешает. Размер с запасом — 200 × 270 см, а значит места хватит обоим.

Сам материал мягкий и не собирает статическое электричество. Наполнитель дышит, не впитывает запахи и пододеяльник не обязателен.

Хороший подарок на 14 февраля, потому что забота проявляется не только в словах, но и в спокойном и комфортном сне каждую ночь.

Цена: 14 990 ₽ 8 190 ₽

Парные часы Casio

Парные часы для тех, кому не нужна показная символика. Один дизайн, два размера — без ощущения «одинаковых аксессуаров». На женской руке выглядят аккуратно, на мужской — сдержанно и уверенно.

Классический циферблат без лишних деталей, стальной браслет, универсальный формат на каждый день. Подходят под рабочий стиль, повседневную одежду и не выпадают из образа со временем.

Практично, нейтрально и с идеей «мы в одном ритме», но без пафоса.

Цена: 48 590 ₽ 38 190 ₽

Как полароид. Instax Mini 12

Подарок, который сохранит и приумножит общие воспоминания — однозначно фотоаппарат моментальной печати Instax. Помимо карточек, которые можно сделать сразу же в праздник, он станет незаменимым атрибутом для путешествий.

Версия Instax Mini 12 самая компактная из всей линейки и самая простая в использовании — разбираться с настройками не придется, режим съемки подбирается автоматически в зависимости от освещения. Для совместных фото в камере предусмотрен режим-селфи и специальное селфи-зеркало.

Самое главное, не забудьте купить картриджи. Они не идут в комплекте с фотоаппаратом, а продаются отдельно.

Цена: 14 590 ₽ 9 590 ₽

Винный шкаф

Подарок для пары, у которой вино — часть домашнего ритуала, а не случайная бутылка в холодильнике. Винный шкаф решает сразу две задачи: хранит коллекцию правильно и убирает вечный вопрос «куда поставить вино».

Модель рассчитана на 22 бутылки, поддерживает стабильную температуру в диапазоне от +5 до +18 градусов и создаёт нормальный микроклимат без света, перегрева и вибраций. Тройное стекло защищает от УФ, компрессор работает тихо, деревянные полки аккуратно фиксируют бутылки.

Хороший вариант для совместного подарка, потому что пользуются им оба. Для ужинов дома, гостей, спокойных вечеров и ощущения, что в доме появилась взрослая и продуманная вещь.

Цена: 57 590 ₽ 50 490 ₽

