Honda представила новый логотип

Внешне новый знак напоминает две протянутые руки.
Редакция The GEEK сегодня в 21:09

Honda объявила о редизайне фирменного логотипа H, который станет символом компании в эпоху развития электромобилей. Его начнут использовать в следующем поколении электромобилей и гибридов, запуск которых запланирован на 2027 год.

Обновлённый логотип сначала появится на новых электромобилях, а затем будет постепенно внедряться и в другие направления.

Логотип H используется Honda с 1963 года. Его новая версия впервые была показана вместе с линейкой Honda 0 Series — будущими электромобилями бренда.

Обновлённый знак напоминает две протянутые руки, что отражает стремление Honda расширять возможности мобильности и более клиентоориентированный подход.

