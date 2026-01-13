Honda представила новый логотип

Honda объявила о редизайне фирменного логотипа H, который станет символом компании в эпоху развития электромобилей. Его начнут использовать в следующем поколении электромобилей и гибридов, запуск которых запланирован на 2027 год.

Обновлённый логотип сначала появится на новых электромобилях, а затем будет постепенно внедряться и в другие направления.

Логотип H используется Honda с 1963 года. Его новая версия впервые была показана вместе с линейкой Honda 0 Series — будущими электромобилями бренда.

Обновлённый знак напоминает две протянутые руки, что отражает стремление Honda расширять возможности мобильности и более клиентоориентированный подход.