Chery представила бренд LEPAS и два электрических кроссовера

Группа Chery представила новый бренд LEPAS на Пекинском автосалоне 24 апреля 2026 года. Первыми моделями стали полностью электрические кроссоверы L6 EV и L4 EV.
LEPAS L6 EV — городской электрокроссовер с ассистентами парковки, системой помощи при движении по трассе, интеллектуальной тормозной системой Bosch IPB 2.0 и цифровым ИИ-ассистентом.
LEPAS L4 EV — более компактная модель для города. Кроссовер получил электромотор мощностью 160 кВт, многорычажную заднюю подвеску, набор систем помощи водителю, запас хода около 500 км и поддержку быстрой зарядки.
Обе модели построены на электрической платформе LEX. Сроки начала продаж и цены пока не раскрыты.