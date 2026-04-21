Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

Есть такой отдельный жанр техноанонсов, где бренд не из числа аудиогигантов вдруг выкатывает продукт с лейблом кого-то из большой пятерки. Обычно это заканчивается маркетинговым свистом и разочарованием. С Baseus Inspire XH1 история другая. Здесь действительно есть Bose. Не в том смысле, что американские инженеры спаяли эти чашки руками на конвейере в Массачусетсе, а в том, что акустическая настройка сделана командой Bose в рамках программы Sound by Bose. У Baseus получилась флагманская модель серии Inspire, которая на голову выше всего, что бренд делал раньше.

У меня на обзоре оранжевая версия. Цвет попадает в палитру оранжевого iPhone 17 Pro настолько точно, что первые пару дней я ловил себя на мысли, что Baseus и Apple как то тайно договорились. Они, разумеется, не договорились. Но визуально связка телефон плюс наушники смотрится так, будто её придумал один дизайнер за утренним кофе.

Давайте разбираться, что это вообще такое и стоит ли оно своих денег.

Характеристики Baseus Inspire XH1

Модель: Baseus Inspire XH1

Габариты размер (В×Ш×Г) — 205 × 167 × 80 мм вес — 275 г

Тип: полноразмерные, закрытого типа (over-ear)

Звук: 35-мм динамический излучатель (в сборке 40 мм), угловое расположение драйверов, акустические камеры оптимизированной формы, технологии SuperBass 3.0 и SuperBalance 3.0

Диапазон частот: 20–40 000 Гц

Поддержка форматов: Hi-Res Audio (сертификация), Dolby Audio, Spatial Audio (пространственный звук 360°)

Шумоподавление: адаптивное гибридное ANC, 4-слойная система, анализ окружения 38 400 раз в секунду, глубина шумоподавления до -48 дБ, режим прозрачности, адаптивный режим

Микрофоны: 5 микрофонов с ENC (Environmental Noise Cancellation), AI-алгоритм шумоподавления голоса, работа до 75 дБ(A) окружающего шума

Кодеки: SBC, AAC, LDAC (до 990 кбит/с)

Аккумулятор: 800 мАч / 2,39 Вт·ч

Автономность: без ANC (громкость 50%) — до 100 часов с ANC — до 65 часов быстрая зарядка: 10 минут дают до 12 часов прослушивания полная зарядка — около 1,5 часа

Задержка звука: 80 мс (режим низкой задержки для игр)

Связь и интерфейсы: Bluetooth 6.1, мультипойнт (одновременное подключение к двум устройствам), USB Type-C для зарядки, 3,5 мм AUX для проводного подключения (ANC работает в том числе по проводу)

Управление: физические кнопки

Приложение: Baseus, 8-полосный эквалайзер (100 Гц – 10 кГц), 7 пресетов включая Sound by Bose, персональная калибровка SoundFit, обновление прошивки

Материалы: алюминий (оголовье), ABS + PC (чашки), протеиновая кожа + пена с эффектом памяти (амбушюры)

Питание зарядки: DC 5V ⎓ 1.1A

Цена: от 12 000 ₽

Что в коробке и первое впечатление

Упаковка у Baseus в этот раз серьёзная. Картон, эко бумага, внутренний слой из небелёной соломенной массы, никакого пластика. Бренд отдельно подчёркивает, что коробка полностью перерабатываемая. Приятная мелочь, которая говорит о том, что в Baseus прочли последние лет пять трендов в упаковке премиум электроники.

В комплекте сами наушники, жёсткий кейс с рельефным тиснением логотипа, USB C кабель для зарядки, AUX провод для проводного режима и инструкция. Инструкция, к слову, напечатана шрифтом для муравьёв, читать её без лупы невозможно. Но кому они вообще нужны, эти инструкции.

Сам кейс ощущается дороже своей цены. У меня были полноразмерные наушники куда дороже и с кейсами кпохуже. Молния идёт без зацепов, внутри мягкая подкладка, отдельный карман для проводов. Переноска в рюкзаке проблем не вызывает.

Дизайн и сборка

Оранжевый цвет XH1 это отдельный разговор. Он не морковный, не неоновый, не кислотный. Это именно тот глубокий апельсиновый оттенок, который Apple сделала главным цветом iPhone 17 Pro и который Rains, Alpaka и половина скандинавских брендов аксессуаров протащили в коллекции 2026 года. Если у вас на столе уже лежит оранжевый айфон, а в шкафу висит оранжевая куртка или сумка, XH1 встают в эту эстетику автоматически.

Конструктивно Baseus собрал XH1 из алюминиевого оголовья, поворотных чашек из плотного пластика с матовым покрытием и амбушюров из протеиновой кожи. Пластика много, и в этом нет ничего стыдного. За 150 долларов ждать цельнометаллический корпус наивно. Важно другое: пластик тут плотный, без скрипов, без микролюфтов и без ощущения дешевизны. Если положить XH1 рядом с Beats Studio Pro или базовой Bose QuietComfort, угадать без логотипа, какие наушники дороже в три раза, будет сложнее, чем кажется.

Амбушюры мягкие, глубокие, уши внутри не упираются в ткань. Оголовье регулируется плавно, без щелчков, с металлическим ходом. Чашки складываются плоско для переноски и поворачиваются вокруг своей оси, что удобно, когда вешаешь их на шею.

Весят 275 грамм. Это чуть больше, чем у Sony WH-1000XM6 (254 грамма). В реальной носке первые полчаса вы вес не замечаете. После часа появляется лёгкое ощущение тяжести на макушке. После двух часов хочется снять и размять шею. Это не критика, а физика. Полноразмерные наушники в принципе не предназначены для того, чтобы жить на голове целый день, что бы ни писали производители.

Управление

Здесь хочется встать и поаплодировать. Baseus сделал физические кнопки. Не сенсорную панель, которая срабатывает от случайного касания капюшоном. Не жесты, которые путаются между громкостью и паузой. Реальные тактильные кнопки с чётким ходом.

На левой чашке живут кнопка питания, переключатель режимов шумодава (ANC, прозрачность, нормальный режим), USB C порт для зарядки и 3.5 мм джек для проводного подключения. На правой чашке расположена качелька громкости, которая длинным нажатием перематывает треки вперёд и назад, и кнопка play/pause с настраиваемым поведением через приложение.

Научиться работать с этим набором получается за пять минут. Не нужно запоминать «два тапа это пауза, три тапа это следующий трек, а если долго держишь это голосовой ассистент». Нажал большим пальцем нужную кнопку, получил результат. Так просто, что становится странно, почему остальные производители так упорно пихают сенсорные панели.

Приложение Baseus

Отдельная приятная неожиданность. У Baseus исторически софт был слабым местом. Старое приложение выглядело как поделка студента третьего курса и половину функций не открывало без бубна.

Новое приложение под XH1 совсем другое. Чистый минималистичный дизайн, быстрая пара с наушниками, всё настраивается через понятные переключатели.

Главный экран сразу показывает уровень заряда, активный режим шумодава и текущий пресет эквалайзера. Свайпом вниз переключаются режимы ANC, свайпом вверх открывается меню настроек. Внутри есть восьмиполосный эквалайзер от 100 Гц до 10 кГц, шесть готовых пресетов плюс фирменный Sound by Bose, тумблер Dolby Spatial Audio, режим низкой задержки для игр и настройка поведения кнопок.

Через приложение же обновляется прошивка. У меня за две недели прилетело одно обновление, установилось за пять минут без разрывов связи.

Как они звучат

Вот ради чего вы дочитали до этого раздела. Sound by Bose в случае XH1 это не просто наклейка на оголовье. Это фирменный EQ пресет, который активен по умолчанию и который реально слышно. Bose прислали настройки, Baseus её интегрировал в прошивку и приложение, и пресет называется именно «EQ Sound by Bose».

Подача у этого пресета V образная. То есть бас подчёркнут, середина немного утоплена, верхние частоты подняты аккуратно и без визжания. Это не нейтральная студийная кривая и не плоская реплика Bose QuietComfort. Тут вкусовая настройка под современную музыку: поп, хип хоп, электронику, рок, инди.

Бас у XH1 действительно мощный. Плотный, собранный, глубокий, с хорошей атакой и без бубнения. На треках типа современного хауса или трэпа он даёт физическое давление в чашках, не превращаясь в кашу. На низкой громкости бас не теряется, что для полноразмерных наушников в этой цене редкость. Обычно бюджетные модели на 30 процентах громкости звучат плоско, и басу нужно минимум половину шкалы, чтобы раскрыться. У XH1 этой проблемы нет.

Середина немного задвинута назад, но не пропадает. Вокал слышно чисто, инструменты разделены внятно, гитара с характером. Steely Dan, Radiohead, Alt J и прочий взрослый рок звучат связно, без ощущения, что вокалист стоит в соседней комнате.

Верхние частоты самое спорное место. Они не утоплены и не срезаны, но им не хватает воздуха и искры. Если у вас опыт со студийными мониторами, то разницу услышите сразу. Если вы всю жизнь слушали Beats и AirPods Pro, у вас вопросов к верху не возникнет.

LDAC работает стабильно, если слушаете с Android. Если у вас iPhone, LDAC не поддерживается платформой и наушники работают по AAC. Разницу между LDAC и AAC на этих наушниках услышать сложно, потому что ограничивающим звеном становится не кодек, а сам звуковой тракт. Dolby Spatial Audio даёт эффект расширения сцены, но работает он корректно только на специально закодированных треках или при обновлённой прошивке.

Если вам не нравится Sound by Bose, в приложении есть ручной эквалайзер. Я на тесте попробовал чуть поднять верхние частоты в районе 8 кГц и немного убрать глубокий бас на 100 Гц, получилось более сбалансированно для акустической музыки и джаза. Но родной пресет Bose хорош именно тем, что работает из коробки и не требует танцев с бубном.

Шумодав

Адаптивный гибридный ANC с четырьмя слоями микрофонов и анализом окружающей среды 38 400 раз в секунду. Цифры красивые, в реальности всё прозаичнее. Шумодав работает крепко средне. Гул самолёта гасит хорошо, гул метро гасит прилично, низкочастотный шум вентиляции и кондиционера уходит полностью. С высокочастотными звуками (крик ребёнка, звонок телефона, человеческая речь рядом) ANC справляется хуже, что в принципе норма для этой технологии и этой цены.

При включённом ANC звук немного меняется. Середина выхолащивается, бас теряет часть плотности, появляется лёгкий эффект заглушённости. Ощущение, будто на наушники сверху накинули тонкий платок. Тут вступает физика: часть тока с драйверов уходит на работу ANC, и передача страдает. У Sony XM серии эта проблема тоже есть, но выражена слабее.

Мой личный рецепт такой. Для перелётов, поездов и поездов ANC включаю, потому что гасить гул важнее, чем слушать детали. Для домашнего прослушивания оставляю нормальный режим, потому что звук в нём заметно лучше. Режим прозрачности работает адекватно, голоса пропускает внятно, но не настолько естественно, как у AirPods Pro.

Автономность

100 часов без ANC на половинной громкости. 65 часов с включённым ANC. Цифры выглядят маркетинговыми, но Baseus их честно выдерживает. Я за две недели теста зарядил XH1 ровно один раз, и то профилактически, а не потому что батарея села.

Быстрая зарядка работает. Десять минут от адаптера дают около 12 часов прослушивания. Час в розетке заряжает с нуля до максимума.

Если вы слушаете музыку в наушниках по два три часа в день, XH1 нужно заряжать раз в две три недели.

Качество связи и звонки

Пять микрофонов с ENC и AI шумоподавлением. В тестах через Telegram, Zoom и обычные звонки собеседники не жаловались. Голос передаётся чисто, в помещении без нареканий, на улице с ветром микрофоны справляются приемлемо.

Bluetooth версии 5.4, мультипойнт подключается к двум устройствам одновременно без танцев. У меня в паре висели Huawei Mate X7 и MacBook, переключение между ними происходило плавно, без задержек и пауз в воспроизведении.

Кому подойдут

Тем, кто хочет полноразмерные наушники с хорошим звуком за вменяемые деньги и при этом не готов быть десятым человеком в вагоне метро с чёрными Sony. Оранжевый цвет здесь даёт XH1 главный козырь. Связка с оранжевым iPhone 17 Pro работает особенно эффектно, но даже сами по себе оранжевые XH1 выглядят ярко и не маргинально.

Тем, кто путешествует и ценит автономность. 65 часов с ANC это три трансатлантических перелёта без зарядки. Это поездка Москва Сочи туда обратно на поезде с запасом. Или неделя в офисе с активным шумодавом без мысли о кабеле.

Тем, кто любит басовитую подачу и современную музыку. Sound by Bose пресет заточен ровно под этот сценарий.

Тем, кто не хочет возиться с сенсорными панелями и жестами. Физические кнопки решают.

Кому не подойдут

Аудиофилам, которые ищут прозрачность, воздух и студийную детальность. XH1 для этого не созданы. Берите Sennheiser HD 660S2 или Focal Bathys.

Тем, кому нужен максимальный шумодав.

Тем, кому нужен максимальный режим прозрачности.

Итог

Baseus Inspire XH1 это лучшее, что бренд когда-либо выпускал. И одни из самых интересных полноразмерных наушников в своем сегменте. Лейбл Sound by Bose здесь не украшение, а реальная акустическая работа, которую слышно с первых минут. Оранжевый цвет попадает в тренд 2026 года настолько точно, что хочется пожать руку их маркетологу.

Наушники не идеальны. ANC выхолащивает середину, верхние частоты могли бы быть детальнее, вес чуть выше среднего. Но это придирки человека, который тестирует технику на жизнь. Для 95% пользователей, которые хотят одни наушники на все случаи жизни, XH1 это прямое попадание.

Редкий случай, когда за свои деньги продукт даёт всё, что обещает, плюс ещё немного сверху.