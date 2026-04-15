Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

Realme 16 Pro+ вернул в средний ценовой сегмент то, чего так не хватало флагману 15-й серии бренда — телеобъектив. Уже этого решения многим было бы достаточно, но у новинки есть ещё несколько особенностей, которые выделяют её среди конкурентов. В этом обзоре расскажем, все ли из них положительные и достоин ли флагман номерной линейки внимания на текущий момент.

Характеристики realme 16 Pro+ 5G

Модель: realme 16 Pro+ (6941764484726)

Габариты: 162.5×76.3×8.5 мм, 203 г

Дисплей: 6.8 дюймов, AMOLED, 2800×1280 пикселей, 453 ppi, 144 Гц, пиковая яркость 6500 нит, 1,07 млрд цветов, Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X (есть версия на 8 ГБ)

Память: 512 ГБ UFS 3.1 (есть версия на 256 ГБ)

Камеры: основная — 200 Мп, f/1.8, AF, 2-осевая OIS сверхширокоугольная — 8 Мп, f/2.2, AF телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, AF, 2-осевая OIS фронтальная — 50 Мп, f/2.4

Батарея: 7000 мАч, Si-C, быстрая проводная зарядка 80 Вт

Безопасность: подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP66/68/69/69K

ОС: realme UI 7.0 (Android 16)

Связь: Wi-Fi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, 2×nano-SIM, NFC, USB Type-C

Цена на момент обзора: 54 999 ₽

Комплектация

В коробке находится сам смартфон, документация, скрепка для SIM-лотка, кабель USB-A – USB-C и зарядный блок на 80 Вт. Также в комплекте есть простенький силиконовый чехол.

На экран с завода наклеена защитная плёнка, смартфон полностью готов к использованию сразу после распаковки, без необходимости что-то докупать отдельно — для среднего сегмента это по-прежнему приятный бонус.

Как показывает практика — воспринимать полноценную комплектацию как данность не стоит, всё больше брендов отказываются от оснащения глобальных версий смартфонов зарядными блоками.

Дизайн и тактильные ощущения с изюминкой

Realme 16 Pro+ — это крупный смартфон с экраном диагональю 6.8 дюйма, но в руке он не ощущается громоздким. За счёт скруглённых рамок дисплея он удобно ложится в ладонь и не вызывает дискомфорта даже при длительном использовании.

Я предпочитаю плоские экраны, но здесь реализация получилась удачной. Скругления не раздражают, а ложных срабатываний при удержании за всё время использования не возникало.

Задняя панель — один из самых интересных элементов корпуса. По тактильным ощущениям она напоминает что-то среднее между кожей и резиной. На самом деле это силикон с характерной текстурой, которая имитирует микроцарапины, свойственные коже.

Такое решение даёт сразу несколько плюсов. Спинка не скользит, не морозит руку как стекло, и при высокой нагрузке не ощущается чрезмерно горячей.

К слову, вместе с realme 16 Pro+ в продажу поступили и наушники realme Buds Air8, их крышка выполнена с использованием идентичного материала, расскажем о них в одном из ближайших обзоров.

Блок камер визуально напоминает OnePlus 15 — скругление и общее оформление отсылают к более дорогим моделям. Он не сильно выпирает из корпуса, но из-за смещения к краю смартфон всё равно немного дребезжит на столе при наборе текста.

И блок камер и грани смартфона выполнены из глянцевого алюминия, который быстро собирает отпечатки. Смартфон приходится регулярно протирать, если хочется сохранить аккуратный внешний вид.

Отдельно отмечу то, что на боковых гранях нет программируемой кнопки — решения, которое всё чаще появляется в этом сегменте. Для меня это не стало критичным недостатком, но кому-то такой элемент управления мог бы пригодиться.

А вот наличие всех необходимых стандартов защиты (IP66/68/69/69K) однозначно является плюсом и позволяет не переживать за то, переживёт ли смартфон внеплановое погружение в воду или падение в грязь.

Дисплей и звук

Смартфон получил изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 144 Гц и высоким разрешением. Несмотря на закругления, пользоваться экраном комфортно: по краям нет паразитных бликов, а сами грани практически не отвлекают в повседневной работе.

При этом они плавно переходят в боковые рамки, создавая ощущение «бесшовного» корпуса — смартфон выглядит и ощущается дорого.

Плотность пикселей составляет 453 ppi — к чёткости и цветопередаче вопросов не возникает. Картинка выглядит детализированной, без намёка на рыхлость. Важно только сразу включить режим повышенного разрешения в настройках — из коробки он отключён для повышения автономности.

По яркости экран тоже оставляет хорошее впечатление. В течение дня на ярком солнце не возникало желания «докрутить» подсветку — запаса хватает. В то же время минимальная яркость настроена корректно: смартфоном удобно пользоваться в темноте, например, перед сном или при настройке будильника.

Максимальная частота обновления — 144 Гц, но работает она не во всех приложениях. Как и у большинства смартфонов, список поддерживаемых программ ограничен, поэтому зачастую пользователь будет видеть 120 или 60 Гц. Тем не менее, экран ощущается плавным и оставляет положительные впечатления.

Есть и Always-On Display с возможностью кастомизации. Однако полноценным его назвать нельзя — экран гаснет примерно через 10 секунд. В устройстве этого ценового сегмента хотелось бы видеть полноценную реализацию.

Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев, он оптический, а не ультразвуковой, но срабатывает вполне шустро и редко выдаёт ошибку распознавания. К минусам же отнесу его расположение, он находится слишком низко и лично мне приходилось перехватывать смартфон для разблокировки.

По звуку всё ожидаемо для класса. Здесь используется полуторная стереосистема: основной динамик работает в паре с разговорным. Для просмотра видео, игр и повседневного использования этого достаточно, но по качеству звук уступает флагманским моделям. Без явных недостатков, но и без поводов отдельно его выделять.

Автономность и скорость зарядки

Realme 16 Pro+ получил кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч. Такие батареи всё чаще встречаются у китайских брендов, и это однозначно положительный тренд — производители постепенно уходят от привычных 5000 мА·ч в сторону более ёмких решений.

Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт. Полная зарядка занимает примерно час. При этом, большая часть заряда восполняется за первые 30 минут.

В моих сценариях — переписки, чтение статей, съёмка фото, просмотр видео и немного казуальных игр — смартфон спокойно выдерживает около полутора дней работы без ограничений.

Если снизить нагрузку и, например, переключиться на более экономичный режим с пониженным разрешением экрана, вполне реально получить и до двух дней работы без подзарядки.

Производительность

Аппарат построен на Snapdragon 7 Gen 4 в связке с быстрой оперативной памятью типа LPDDR5X — это типичная платформа для смартфонов среднего ценового сегмента.

В повседневной работе смартфон ощущается быстрым. Интерфейс плавный, анимации аккуратные, переключение между приложениями происходит без задержек, 12 Гб оперативной памяти тут не для галочки. В режиме многозадачности устройство ведёт себя предсказуемо — можно держать несколько приложений в памяти без постоянных перезапусков.

С результатами синтетических тестов можно ознакомиться на скриншотах выше. Они дают общее представление об уровне производительности.

Под нагрузкой смартфон ведёт себя стабильно. Корпус нагревается, но не до дискомфортных значений — всё-таки это не флагман с максимально производительным железом, и система охлаждения справляется со своей задачей.

В играх результаты предсказуемые. Популярные сетевые проекты, такие как War Thunder, Call of Duty: Mobile, PUBG и Rainbow Six Siege Mobile идут стабильно и даже при длительных игровых сессиях не сбрасывают производительность. В большинстве случаев можно рассчитывать на комфортный геймплей при сбалансированных настройках графики.

При этом в тяжёлых проектах придётся идти на компромиссы. В играх уровня Red Dead Redemption Mobile для стабильной работы потребуется снижать графику до пресета производительность и ограничивать частоту кадров до 30 FPS, в этом случае получится получить относительно стабильный игровой процесс, просадки будут возникать лишь в самых динамичных сценах. Это нормальное поведение для данного класса устройств.

В сухом остатке, имеем понятный уровень производительности: его с запасом хватает для повседневных задач и большинства игр, но рассчитывать на максимальные настройки в самых требовательных тайтлах всё же не стоит.

Камеры — ключевая причина обратить внимание на модель

Realme 16 Pro+ позиционируется брендом как среднебюджетный смартфон с продвинутыми фотовозможностями. Конфигурация следующая: основной модуль на 200 Мп с системой LumaColor Portrait Master, перископический телевик с оптическим зумом 3.5× и вспомогательный сверхширокоугольный модуль.

Начнём со сверхширокоугольной камеры. Чудес от неё ждать не стоит: при хорошем освещении она способна выдать приемлемый кадр, но уже в сумерках или помещении детализация заметно падает. Даже днём снимки выглядят скорее «нормально», чем хорошо — по краям заметны искажения, а общий уровень проработки уступает основному модулю.

Основная камера на 200 Мп — это уже совсем другой уровень. Она оснащена алгоритмами LumaColor — по сути это система обработки, которая делает акцент на более естественной цветопередаче и помогает избежать типичной для сегмента «перенасыщенной» картинки. На практике это выражается в более спокойных цветах и предсказуемом результате без сильного ухода в контраст или насыщенность.

Снимает основной модуль уверенно: днём — высокая детализация и хороший динамический диапазон, в условиях недостаточного освещения — достойный результат без резких провалов по качеству. Камера универсальная: подходит и для повседневной съёмки, и для портретов, и даже для макро за счёт высокого разрешения.

Но главный повод обратить внимание на realme 16 Pro+ — телевик. Именно его не хватало в предыдущем поколенияи, и здесь он заметно расширяет возможности съёмки.

Перископический модуль с 3.5× зумом хорошо подходит как для портретов, так и для съёмки удалённых объектов. Ниже — примеры снимков в нативном фокусном состоянии 80 мм.

При таком увеличении сохраняется естественная перспектива без искажений, а качество остаётся высоким. Без потери детализации можно использовать зум до 7×, но и при дальнейшем приближении кадры остаются вполне пригодными. Ниже — примеры с более значительным приближением.

10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 17x 24x

Все оригиналы фото доступны на Яндекс Диске.

Во время тестирования именно телевик оказался самым «рабочим» модулем — в большинстве сценариев я чаще снимал именно на него, а не на основную камеру. И дело даже не в том, что с основной камерой что-то не так, просто кадры на телеобъектив получаются более естественными, с чётким ощущением глубины и высокой детализацией.

Фронтальная камера с автофокусом тоже оставляет хорошее впечатление. Она стабильно справляется как при дневном освещении, так и в более сложных условиях, что не так часто получается сказать про среднебюджетные смартфоны.

Телефон действительно можно похвалить за фотовозможности — основной модуль и телевик проявляют себя очень достойно в большинстве сценариев, а компромиссы ожидаемо сосредоточены в сверхширокоугольной камере, чем часто грешат и флагманские модели.

Система и AI-функции

На момент написания обзора, Realme 16 Pro+ работает на realme UI 7.0. Оболочка функциональная: много настроек, плавные анимации и в целом понятная логика — без необходимости долго разбираться. Единственным объективным недостатком системы является небольшое количество предустановленного «мусорного» софта, но от него можно избавить за пару минут при первичной настройке и больше не вспоминать об этом.

Отдельный акцент сделан на ИИ-функциях, и часть из них действительно полезна в работе с фото.

Например, AI LightMe помогает в сложных условиях освещения: система автоматически корректирует экспозицию и баланс белого. В реальности это заметно — после обработки кадры выглядят более «собранными», особенно в помещении или вечером.

AI Eraser 2.0 — инструмент для удаления лишних объектов с фото. Работает хорошо и здорово экономит время.

Предупреждение об использовании ИИ для обработки можно не добавлять

Есть и более экспериментальные вещи вроде AI StyleMe — ИИ изучает фотографию пользователя и генерирует из неё кадр в определённом стиле. Здесь уже многое зависит от вкуса: результат может как понравиться, так и показаться избыточным, ниже оригинальное фото и пример «Модельной фотосессии» после обработки.

В общем, не все из AI функций будут использоваться регулярно, но иногда они действительно помогают провести экспресс-обработку перед публикацией в соцсети.

Итого. Кому стоит обратить внимание на realme 16 Pro+?

realme 16 Pro+ хочется похвалить в первую очередь за то, что он не пытается усидеть на всех стульях одновременно. Это среднебюджетник с чётким позиционированием, который предлагает покупателю продвинутые фотовозможности и высокую автономность, оставаясь тонким и лёгким.

Необычное покрытие спинки смартфона добавляет ему изюминку и в то же время повышает удобство использования без чехла, его не так страшно уронить, как смартфон со стеклянной спинкой.

В то же время, он не конкурирует с флагманами по производительности, смартфон работает плавно и не «заикается» при переключении между приложениями, но если вы ищете именно игровой смартфон — эта модель не для вас.

К минусам же отнесу отсутствие полноценного AOD, откровенно слабый сверхширокоугольный модуль и неудачно расположенный оптический сканер отпечатков пальцев. В остальном — достойный аппарат, который не стыдно рекомендовать.