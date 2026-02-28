Xiaomi представила гиперкар Vision GT для Gran Turismo 7

Xiaomi представила концептуальный электрический гиперкар Vision GT, созданный в рамках программы Vision Gran Turismo. Автомобиль появится в гоночном симуляторе Gran Turismo 7 от студии Polyphony Digital, а его полноразмерный макет покажут на выставке MWC 2026 в Барселоне.

По данным профильных автомобильных СМИ, в преддверии выставки в Барселоне заметили прототип под брезентом с фирменными логотипами Xiaomi на колёсах. Судя по форме кузова, автомобиль получил крайне низкую посадку и выраженные аэродинамические элементы, включая крупный задний спойлер и карбоновые боковые панели.

Согласно описанию компании, Vision GT — это электрический гиперкар с каплевидной кабиной и развитой системой воздуховодов. В конструкции заявлены активные аэродинамические решения, коэффициент лобового сопротивления 0,29 и высокая прижимная сила. Интерьер выполнен в концепции «Sofa Racer» — салон с цельным контуром, ориентированный на максимальное погружение водителя.

Проект реализован совместно с разработчиками серии Gran Turismo. Ранее в игре уже появился Xiaomi SU7 Ultra, ставший первым автомобилем китайского производства в истории франшизы.

Полные технические характеристики Xiaomi Vision GT обещают раскрыть 1 марта 2026 года.