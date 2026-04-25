Nothing начала развертывать Nothing OS 4.1

Nothing официально объявила, что пользователи Phone (3) начали получать обновление Nothing OS 4.1. Вместе с апрельскими патчами безопасности Android прошивка приносит ряд новых функций.
Одним из ключевых нововведений стала функция Essential Voice, позволяющая быстро преобразовывать голос в текст, структурировать голосовые заметки и переводить речь в режиме реального времени.
Функция Live Updates теперь работает на всем устройстве, включая экран блокировки, панель уведомлений и интерфейс Glyph, отслеживая прогресс в реальном времени.
Кроме того, пользователям стал доступен новый стиль оформления часов для экрана блокировки.
До конца месяца Nothing OS 4.1 также получат пользователи линеек Phone (3a) и Phone (2a), а также Phone (2), CMF Phone 1 и CMF Phone 2 Pro. Бюджетный Phone (3a) Lite сможет обновиться в начале мая. При этом Phone (4a) и (4a) Pro получили новую прошивку «из коробки».