Первый электромобиль Sony получил поддержку PS Remote Play

Игры для PS4 и PS5 можно будет запускать прямо в салоне.
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

Совместный электромобиль Sony и Honda получит интеграцию с экосистемой PlayStation. В серийной версии электрокара Afeela будет доступен сервис PS Remote Play для игр с PlayStation 4 и PlayStation 5.

Поддержка Remote Play появится в модели Afeela 1, продажи которой запланированы на 2026 год. Сервис позволит запускать игры с PlayStation и транслировать их на экраны автомобиля.

Первый электромобиль Sony получил поддержку PS Remote Play

Ранее автопроизводители уже экспериментировали с игровыми и стриминговыми сервисами в салоне, однако Afeela станет первым автомобилем с официальной интеграцией платформы PlayStation.

Afeela создаётся в рамках совместного предприятия Sony Honda Mobility. Sony отвечает за электронику, программное обеспечение, мультимедийную систему и электромоторы, а Honda занимается инженерией, производством и сборкой автомобиля. Серийное производство будет налажено на заводе Honda в штате Огайо.

Электромобиль получит батарею ёмкостью 91 кВт·ч, два электромотора мощностью по 180 кВт и запас хода до 500 км. Также заявлена система автоматизированного вождения с использованием лидаров и радаров.

В салоне предусмотрены три экрана для водителя и переднего пассажира, отдельные дисплеи для заднего ряда, ИИ-ассистент и настраиваемая медиапанель. Зарядка будет поддерживать сеть Tesla Supercharger.

Стоимость Afeela 1 будет начинаться от $102 000. Предзаказ уже доступен за депозит в $200, однако на первом этапе автомобиль будет продаваться только в Калифорнии. Более доступная версия стоимостью около $89 000 запланирована к выпуску не ранее 2027 года.

