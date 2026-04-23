OpenAI выпустила GPT-5.5 для программирования, исследований и офисной работы

GPT-5.5 ориентирована не на ответы, а на действия. Модель может выполнять задачи по шагам и проверять результат.
OpenAI выпустила новую флагманскую модель GPT-5.5. В компании называют её «новым классом интеллекта» для сложной практической работы и подчёркивают, что модель лучше справляется с задачами, где нужно планировать действия, использовать инструменты, проверять результат и исправлять ошибки по ходу работы.

Главный упор сделан на так называемую агентность. По описанию OpenAI, GPT-5.5 сильнее в программировании, работе на компьютере, обработке документов, исследованиях и анализе данных. Внутри ChatGPT модель продвигают как инструмент для более быстрых и точных ответов на сложные запросы, а в Codex — как более сильного помощника для кода, таблиц, презентаций и других рабочих сценариев.  

OpenAI также опубликовала результаты тестов. На GDPval, который оценивает выполнение задач в 44 профессиях, GPT-5.5 набрала 84,9%. В Terminal-Bench 2.0, связанном с кодом и консольными задачами, модель получила 82,7%, а в OSWorld-Verified, где проверяется работа в реальной компьютерной среде, — 78,7%. Во внутреннем тесте Expert-SWE для сложного программирования заявлен результат 73,1%.  

Компания отдельно подчёркивает успехи в научных и технических сценариях. По её данным, GPT-5.5 лучше GPT-5.4 справляется с многоэтапными исследовательскими задачами, где нужно собирать данные, проверять гипотезы, интерпретировать результаты и двигаться дальше без постоянного вмешательства человека.  

Модель уже начала появляться в ChatGPT и Codex у платных пользователей. При этом API-доступ пока ещё не открыт: на официальной странице OpenAI указано, что GPT-5.5 в API появится позже, а базовая цена составит 5 долларов за миллион входных токенов и 30 долларов за миллион выходных.  

