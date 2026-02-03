«М.Видео» запустила продажу автомобилей LADA и «Москвич» | The GEEK
«М.Видео» запустила продажу автомобилей LADA и «Москвич»

Цены на отечественные машины начинаются от миллиона рублей.
Редакция The GEEK сегодня в 08:50

«М.Видео» совместно с партнером-дилером «Петровский» запустила продажи автомобилей LADA и «Москвич» на собственном маркетплейсе. Цены начинаются от 1 068 000 рублей. Об этом сообщили редакции The GEEK в пресс-службе компании.

В линейке LADA покупателям доступны модели Granta и Vesta в различных кузовах, внедорожники Niva, а также универсальные автомобили, рассчитанные на широкий круг потребителей. «Москвич» представлен городскими моделями, включая кроссоверы и электрические версии.

После оформления и оплаты заказа с покупателем связывается дилер для уточнения всех деталей сделки: выбора комплектации, условий передачи автомобиля и организации доставки. Дальнейшее взаимодействие с клиентом осуществляется напрямую дилером в рамках стандартных процедур оформления и логистики.

Продажи автомобилей LADA и «Москвич» доступны во всех регионах России, за исключением Дальнего Востока. На первом этапе сервис ориентирован на крупнейшие города страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и другие населённые пункты с высоким спросом на онлайн-покупки сложных и дорогостоящих товаров.

Напомним, в конце декабря 2025 года «М.Видео» начала онлайн-продажи автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями на своем марткеплейсе.

id·218802·20260203_0850
