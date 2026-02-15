Чем заменить Telegram для переписки с родными

10 февраля Роскомнадзор начал вводить ограничения в работу Telegram. Сначала перестали нормально грузиться голосовые и медиафайлы, затем проблемы добрались и до обычных сообщений. Со звонками многие и так уже смирились.
Полной альтернативы Telegram не существует. Ни один сервис не повторяет его масштаб каналов, аудиторию и набор привычных сценариев. Но если речь идёт не о медиа и сообществах, а о простом общении с близкими и коллегами, рабочие варианты всё же есть.
Ниже — сервисы, которые можно использовать в России. Однако в каждом придётся с чем-то мириться.
TeleGuard
- Регистрация: без номера телефона и e-mail, создаётся уникальный ID.
- Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, Linux.
Швейцарский мессенджер с упором на анонимность. Разработчики заявляют шифрование и удаление сообщений после доставки. Аудитория меньше, чем у массовых сервисов, зато минимум привязки к личным данным. Подойдёт тем, кому важна приватность, а не масштаб.
Сомнительный момент: часть функций платная, а вокруг сервиса уже появлялись спорные каналы с неоднозначным контентом. Массовости Telegram тут нет.
imo
- Регистрация: по номеру телефона.
- Платформы: Android, iOS, Windows, macOS.
Массовый сервис с приличной аудиторией в России. Есть чаты, звонки, файлы. Интерфейс тяжеловат, присутствует реклама, встроенная новостная лента выглядит лишней.
По ощущениям продукт проще и менее аккуратный, чем Telegram.
Chattti
- Регистрация: без номера телефона и e-mail, через внутренний идентификатор.
- Платформы: Android, iOS.
Ставка на приватность и отсутствие привязки к SIM-карте. Но сложное добавление контактов через приглашения. Нет эффекта «зашёл и все уже внутри», как в Telegram.
Zoom
- Регистрация: через e-mail или сторонние аккаунты.
- Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, веб-версия.
Не совсем мессенджер, но Zoom хорош для видеосвязи. Почти у всех установлен со времён пандемии.
Из минусов только, что бесплатные сессии ограничены по времени. Для постоянного чата не подходит.
Яндекс Мессенджер
- Регистрация: через аккаунт «Яндекс».
- Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, веб-версия.
Изначально корпоративный мессенджер, но сейчас набирает свою популярность среди населения. Интегрирован в экосистему Яндекс. Удобен, если вы уже есть внутри сервисов компании.
Все данные хранятся на серверах Яндекса и периодические жалобы на push-уведомления и звонки. Больше бизнес-инструмент, чем семейный чат.
Session
- Регистрация: без номера телефона и e-mail, создаётся уникальный ID.
- Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, Linux.
Session ориентирован на максимальную конфиденциальность и децентрализацию.
Аудитория небольшая и менее привычный интерфейс.
Для массового общения с родственниками может оказаться слишком «нишевым».
iMessage
- Регистрация: через Apple ID.
- Платформы: iOS, iPadOS, macOS, watchOS.
Apple встроила сервис прямо в систему. Работает стабильно, шифрование включено по умолчанию.
Минус очевидный: замкнутый мир. Если в семье есть Android, часть людей просто выпадет.
Комментарии в Телеграм