Чем заменить Telegram для переписки с родными | The GEEK
close
The GEEK :: Подборки :: Чем заменить Telegram для переписки с родными
Подборки

Чем заменить Telegram для переписки с родными

Масштаб Telegram повторить невозможно, но для переписки и звонков альтернатива найдётся. Собрали рабочие решения.

Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 16:48

10 февраля Роскомнадзор начал вводить ограничения в работу Telegram. Сначала перестали нормально грузиться голосовые и медиафайлы, затем проблемы добрались и до обычных сообщений. Со звонками многие и так уже смирились.

Полной альтернативы Telegram не существует. Ни один сервис не повторяет его масштаб каналов, аудиторию и набор привычных сценариев. Но если речь идёт не о медиа и сообществах, а о простом общении с близкими и коллегами, рабочие варианты всё же есть.

Ниже — сервисы, которые можно использовать в России. Однако в каждом придётся с чем-то мириться.

TeleGuard

  • Регистрация: без номера телефона и e-mail, создаётся уникальный ID.
  • Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, Linux.

Швейцарский мессенджер с упором на анонимность. Разработчики заявляют шифрование и удаление сообщений после доставки. Аудитория меньше, чем у массовых сервисов, зато минимум привязки к личным данным. Подойдёт тем, кому важна приватность, а не масштаб.

Сомнительный момент: часть функций платная, а вокруг сервиса уже появлялись спорные каналы с неоднозначным контентом. Массовости Telegram тут нет.

imo

  • Регистрация: по номеру телефона.
  • Платформы: Android, iOS, Windows, macOS.

Массовый сервис с приличной аудиторией в России. Есть чаты, звонки, файлы. Интерфейс тяжеловат, присутствует реклама, встроенная новостная лента выглядит лишней.

По ощущениям продукт проще и менее аккуратный, чем Telegram.

Chattti

  • Регистрация: без номера телефона и e-mail, через внутренний идентификатор.
  • Платформы: Android, iOS.

Ставка на приватность и отсутствие привязки к SIM-карте. Но сложное добавление контактов через приглашения. Нет эффекта «зашёл и все уже внутри», как в Telegram.

Zoom

  • Регистрация: через e-mail или сторонние аккаунты.
  • Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, веб-версия.

Не совсем мессенджер, но Zoom хорош для видеосвязи. Почти у всех установлен со времён пандемии.

Из минусов только, что бесплатные сессии ограничены по времени. Для постоянного чата не подходит.

Яндекс Мессенджер

  • Регистрация: через аккаунт «Яндекс».
  • Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, веб-версия.

Изначально корпоративный мессенджер, но сейчас набирает свою популярность среди населения. Интегрирован в экосистему Яндекс. Удобен, если вы уже есть внутри сервисов компании.

Все данные хранятся на серверах Яндекса и периодические жалобы на push-уведомления и звонки. Больше бизнес-инструмент, чем семейный чат.

Session

  • Регистрация: без номера телефона и e-mail, создаётся уникальный ID.
  • Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, Linux.

Session ориентирован на максимальную конфиденциальность и децентрализацию.
Аудитория небольшая и менее привычный интерфейс.

Для массового общения с родственниками может оказаться слишком «нишевым».

iMessage

  • Регистрация: через Apple ID.
  • Платформы: iOS, iPadOS, macOS, watchOS.

Apple встроила сервис прямо в систему. Работает стабильно, шифрование включено по умолчанию.

Минус очевидный: замкнутый мир. Если в семье есть Android, часть людей просто выпадет.

id·219513·20260215_1648
Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России
Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои
Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса
Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android
Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android
Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года
Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов
Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры