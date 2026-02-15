Чем заменить Telegram для переписки с родными

10 февраля Роскомнадзор начал вводить ограничения в работу Telegram. Сначала перестали нормально грузиться голосовые и медиафайлы, затем проблемы добрались и до обычных сообщений. Со звонками многие и так уже смирились.

Полной альтернативы Telegram не существует. Ни один сервис не повторяет его масштаб каналов, аудиторию и набор привычных сценариев. Но если речь идёт не о медиа и сообществах, а о простом общении с близкими и коллегами, рабочие варианты всё же есть.

Ниже — сервисы, которые можно использовать в России. Однако в каждом придётся с чем-то мириться.

TeleGuard

Регистрация : без номера телефона и e-mail, создаётся уникальный ID.

: без номера телефона и e-mail, создаётся уникальный ID. Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, Linux.

Швейцарский мессенджер с упором на анонимность. Разработчики заявляют шифрование и удаление сообщений после доставки. Аудитория меньше, чем у массовых сервисов, зато минимум привязки к личным данным. Подойдёт тем, кому важна приватность, а не масштаб.

Сомнительный момент: часть функций платная, а вокруг сервиса уже появлялись спорные каналы с неоднозначным контентом. Массовости Telegram тут нет.

imo

Регистрация: по номеру телефона.

по номеру телефона. Платформы: Android, iOS, Windows, macOS.

Массовый сервис с приличной аудиторией в России. Есть чаты, звонки, файлы. Интерфейс тяжеловат, присутствует реклама, встроенная новостная лента выглядит лишней.

По ощущениям продукт проще и менее аккуратный, чем Telegram.

Chattti

Регистрация: без номера телефона и e-mail, через внутренний идентификатор.

без номера телефона и e-mail, через внутренний идентификатор. Платформы: Android, iOS.

Ставка на приватность и отсутствие привязки к SIM-карте. Но сложное добавление контактов через приглашения. Нет эффекта «зашёл и все уже внутри», как в Telegram.

Zoom

Регистрация: через e-mail или сторонние аккаунты.

через e-mail или сторонние аккаунты. Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, веб-версия.

Не совсем мессенджер, но Zoom хорош для видеосвязи. Почти у всех установлен со времён пандемии.

Из минусов только, что бесплатные сессии ограничены по времени. Для постоянного чата не подходит.

Яндекс Мессенджер

Регистрация: через аккаунт «Яндекс».

через аккаунт «Яндекс». Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, веб-версия.

Изначально корпоративный мессенджер, но сейчас набирает свою популярность среди населения. Интегрирован в экосистему Яндекс. Удобен, если вы уже есть внутри сервисов компании.

Все данные хранятся на серверах Яндекса и периодические жалобы на push-уведомления и звонки. Больше бизнес-инструмент, чем семейный чат.

Session

Регистрация: без номера телефона и e-mail, создаётся уникальный ID.

без номера телефона и e-mail, создаётся уникальный ID. Платформы: Android, iOS, Windows, macOS, Linux.

Session ориентирован на максимальную конфиденциальность и децентрализацию.

Аудитория небольшая и менее привычный интерфейс.

Для массового общения с родственниками может оказаться слишком «нишевым».

iMessage

Регистрация: через Apple ID.

через Apple ID. Платформы: iOS, iPadOS, macOS, watchOS.

Apple встроила сервис прямо в систему. Работает стабильно, шифрование включено по умолчанию.

Минус очевидный: замкнутый мир. Если в семье есть Android, часть людей просто выпадет.