Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

С момента выхода первых открытых наушников HUAWEI FreeClip прошло уже немало времени. Тогда это был эксперимент — необычная форма, непривычная посадка и ощущение, что продукт явно «не для всех».

Но в 2025-2026 годах ситуация изменилась. Соцсети буквально заполонили короткие видео с FreeClip, и дело здесь не только в маркетинге. Пользователи, особенно девушки, увидели в них не просто наушники, а полноценный аксессуар, который можно «кастомизировать» под свой образ с помощью клипс.

Сегодня у меня на обзоре новые HUAWEI FreeClip 2. Разберемся, что в них действительно изменилось по сравнению с первой версией, как они ведут себя в реальной жизни, удобно ли их носить каждый день и что у них со звуком. Ну и попробуем понять, почему этот форм-фактор внезапно стал таким популярным и есть ли за внешним эффектом практический смысл.

Характеристики HUAWEI FreeClip 2

Модель: HUAWEI FreeClip 2

Габариты размер зарядного кейса — 50×49.6×25 мм вес кейса — 37.8 г размер наушника — 25.4×26.7×18.8 мм вес наушника — 5.1 г

Тип: открытые

Звук: 10.8-мм драйвер с двумя диафрагмами

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Микрофон: есть

Шумоподавление: нет

Кодеки: SBC, AAC, L2HC

Аккумулятор: наушники — 60 мАч, зарядный кейс — 537 мАч

Автономность: без подзарядки — до 9 часов с зарядным кейсом — до 38 часов

Связь и интерфейсы: Bluetooth 6.0, USB Type-C

Защита: наушники — IP57, зарядный кейс — IP54

Цена: 15 999 ₽

Не просто наушники, а полноценное украшение

Второе поколение FreeClip хоть и не изменилось концептуально, но есть несколько важных доработок. Как и прежде, наушники получили С-образную конструкцию и состоят из трёх частей: боба́, который заводится за ушную раковину, акустического шара, а также соединяющей их перемычки. Последняя сделана из гипоаллергенного жидкого силикона и сплава с эффектом запоминания формы.

Визуально кажется, что посадка максимально ненадёжна, но на самом деле всё наоборот. При ходьбе, наклонах головы и во время тренировок FreeClip 2 уверенно держатся на ухе и не выпадают. Каждый наушник весит около 5 граммов, и уже через пару минут о них просто забываешь. Левого и правого здесь нет, что дополнительно упрощает их использование.

Акустические шары ложатся в ушную раковину, но не вставляются в слуховой канал и не перекрывают окружающие звуки. Да, в таком случае можно забыть про шумоподавление. С другой стороны это спасение для людей, которые по разным причинам не могут носить «затычки». Кроме того, не нужен режим прозрачности со всеми его компромиссами.

В итоге получается баланс: музыка или голос собеседника всегда рядом, но при этом вы не выпадаете из происходящего вокруг. Можно спокойно идти по городу, работать в офисе или общаться с коллегами, не вынимая наушники и не боясь пропустить что-то важное. Единственный нюанс, с которым придётся мириться — носить такие наушники с шапкой крайне неудобно.

Кейс изменился, он стал компактнее и теперь ближе к строгому «кубику» со скруглёнными углами и рельефной поверхностью. Он приятный и на ощупь напоминает деним. Кейс защищён по стандарту IP54, а наушники — по IP57.

С кейсом, правда, есть нюанс: с первого раза понять, как правильно уложить наушники, вряд ли получится. Интуитивно это не считывается, особенно если раньше вы пользовались обычными TWS. Но логика тут простая и быстро запоминается — перемычки наушников должны смотреть в центр кейса.

Что касается комплектации, то она минимальна: сами наушники в зарядном кейсе и документация. Кабель USB-C для зарядки в комплект не входит, как и адаптер питания.

Декоративные клипсы для FreeClip

Впервые для FreeClip появились декоративные клипсы — небольшие украшения, которые превращают наушники в полноценный аксессуар. Это решение рассчитано на тех, кто воспринимает технику как часть образа. HUAWEI привезла в Россию только звёзды и цветы, но на китайских маркетплейсах есть много альтернатив.

В 2025-2026 году декоративные клипсы для HUAWEI FreeClip 2 внезапно превратились в отдельный тренд в соцсетях. Казалось бы, мелочь, просто небольшие украшения, которые цепляются за наушники. Но именно они заставили многих обратить внимание на эту модель.

И FreeClip 2 с клипсами действительно привлекают взгляд. В обычной жизни наушники часто выглядят одинаково, но несколько «обвесов» способны мгновенно изменить впечатление. Эмоционально это ощущается как возможность сделать технику «своей». И это, пожалуй, одна из причин, почему именно эти наушники стали так популярны.

Управление жестами

Управление HUAWEI FreeClip 2 осуществляется с помощью сенсоров, которые расположены на всех трёх элементах. По умолчанию двойной тап ставит музыку на паузу или запускает её снова, а также позволяет принять или отклонить звонок.

Громкость регулируется жестом — нужно провести пальцем по бобу за ухом. Движение вверх делает звук громче, а вниз тише. На словах это может казаться неудобным, но на самом деле отличный вариант, если не хочется тянуться к смартфону.

Наушники работают с устройствами на Android и iOS. Для получения максимума возможностей необходимо скачать приложение HUAWEI Audio Connect. В нём можно, например, перенастроить жесты — вместо регулировки громкости «поглаживанием» назначить переключение треков.

Есть и бесконтактный способ управления — жестами головы. Кивок принимает входящий вызов, а покачивание влево-вправо его сбрасывает. Функция не всегда срабатывает с первого раза, но в большинстве случаев проблем с ней нет.

Отдельного упоминания заслуживает экспериментальная функция адаптивной громкости. Наушники с помощью микрофонов оценивают уровень внешнего шума и слегка подстраивают звук. Регулировка происходит в разумных пределах, без резких скачков.

Ещё одна интересная фишка в приложении — возможность назначить сигнал открытия крышки кейса. Практической пользы нет, но удивить друзей точно получится. Кроме того, есть опция «Определение падения» — FreeClip 2 понимают, когда один из наушников упал, и подают сигнал через второй.

Хороший звук с нюансами

За звук в HUAWEI FreeClip 2 отвечает излучатель 10,8 мм с двумя диафрагмами. Производитель утверждает, что по сравнению с первым поколением наушников громкость и эффективность вытеснения воздуха стали на 100% выше⁠. Устройство поддерживает три кодека: SBC, AAC и фирменный L2HC. Для связи используется Bluetooth 6.0.

Бас в FreeClip 2 есть, он ощущается в электронной музыке и хип-хопе, но без гудения, перегруза и «ударов по голове». Вокал — чистый и понятный (особенно с пресетом «Голоса»), а высокие частоты аккуратные, хотя на высокой громкости при длительном прослушивании они могут утомлять. Настроить звук под себя можно с помощью пресетов:

По умолчанию — базовое звучание «из коробки». Всё ровно, ничего не выпирает, но лично мне показалось немного скучно. Подойдёт для подкастов или фонового прослушивания, но без эмоций.

— базовое звучание «из коробки». Всё ровно, ничего не выпирает, но лично мне показалось немного скучно. Подойдёт для подкастов или фонового прослушивания, но без эмоций. Динамический — самый живой вариант. Бас становится заметнее, появляется плотность и ощущение ритма. Музыка звучит собраннее и энергичнее, особенно в современных треках. Да, вокал чуть уходит назад, но не критично.

— самый живой вариант. Бас становится заметнее, появляется плотность и ощущение ритма. Музыка звучит собраннее и энергичнее, особенно в современных треках. Да, вокал чуть уходит назад, но не критично. Усиление верхних частот — верх выходит на первый план, а вот низ практически исчезает.

— верх выходит на первый план, а вот низ практически исчезает. Голоса — голос становится главным героем: он заметно громче и ближе, басы здесь сильно урезаны, музыка теряет глубину.

Если пресетов недостаточно, что в Huawei Audio Connect есть 10-полосный эквалайзер для ручной настройки звука.

В очень шумных местах мелкие детали теряются, и это нормально для такого форм-фактора. Зато в городе, на прогулке или пробежке FreeClip 2 раскрываются с лучшей стороны. Музыка не отрезает от окружающего мира, что добавляет ощущение безопасности.

«Coldplay — Yellow» — мелодичный поп-рок с чёткой гитарной партией и мягким вокалом. FreeClip 2 передают середину аккуратно: голос Криса Мартина звучит близко и ясно, а гитары не «сыплются» по краям. Низкие частоты не доминируют, но дают уверенную основу под аккорды. Из-за открытой посадки теряется небольшая часть «воздушности», но в целом трек воспринимается естественно.

«Мукка — Химия» — более спокойный и атмосферный трек. Здесь слышно главное ограничение открытости: микродеталей меньше, чем в «затычках», какие-то фоновые эффекты уходят на второй план. Зато создаётся ощущение «живого» звучания — будто музыка совсем рядом.

FreeClip 2 — это не универсальные «наушники для всего», а решение под конкретные задачи. Они отлично подходят для улицы, спорта, офиса и разговоров, где важен контакт с окружающим миром. Для аудиофилов, которые получают удовольствие от «жирной» 808-ой «бочки» или детализированной гитары, лучше подойдут внутриканальные наушники. Но для своего форм-фактора FreeClip 2 звучат качественно, насыщенно и вполне уверенно.

Микрофоны

В повседневных звонках HUAWEI FreeClip 2 ведут себя уверенно. В каждом наушнике сразу несколько микрофонов, плюс используется датчик костной проводимости и алгоритмы ИИ-шумоподавления. Так, в спокойной обстановке (дома или в офисе) голос передаётся чисто и естественно. По ощущениям, собеседник слышит вас так же, как если бы вы просто говорили через смартфон.

На улице ситуация сложнее. Ветер и шум машин система старается сгладить, и чаще всего у неё это получается. Иногда фоновый звук всё же прорывается, особенно в оживлённых местах, но разговору это не мешает. В целом качество связи вполне комфортное.

38 часов без подзарядки

По времени работы HUAWEI FreeClip 2 показывают себя достойно. Производитель заявляет, что без подзарядки наушники могут работать до 9 часов, а с зарядным кейсом — до 38 часов.

В реальности цифры похожие:

Около 8 часов на одном заряде (музыка при средней громкости около 50% и редкие созвоны);

Около 35 часов (в тех же сценариях).

Кейс заряжается полностью примерно за час по проводу. Есть и беспроводная зарядка, но она уже не про скорость — на полный цикл уходит около 2,5 часов.

Итого. Стоит ли покупать HUAWEI FreeClip 2?

HUAWEI FreeClip 2 — необычные наушники, которые не стремятся удивить идеальным звуком, но при этом уверенно находят своё место в повседневной жизни. Они достойно звучат, удобно сидят в ушах и выглядят как полноценный модный аксессуар.

Поэтому если вам важны комфорт, контакт с окружающим миром и внешний вид, такая модель может стать интересным выбором. Если же вы ждёте от наушников плотного баса и полной звуковой изоляции — традиционные вкладыши будут предпочтительнее.