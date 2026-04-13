Tesla выпустила сверхлимитированные Model S Plaid и Model X Plaid Signature Edition

Tesla представила сверхлимитированную серию Signature Edition для Model S Plaid и Model X Plaid. В неё войдут 250 экземпляров седана и 100 кроссоверов. Покупка будет доступна только по приглашению.

Новая серия отсылает к ранней истории Model S. Когда модель вышла на рынок в 2012 году, первые автомобили также продавались в специальной комплектации Signature. Теперь Tesla фактически повторяет этот ход, но уже как финальный жест для линейки, которая выпускается больше десяти лет.

Обе модели получили эксклюзивный гранатово-красный цвет кузова, недоступный для обычных версий. Снаружи также появились золотые эмблемы Tesla и Plaid, а внутри использованы белая алькантара, золотые акценты, специальные накладки на пороги и табличка с номером автомобиля.

У Model S Plaid Signature Edition отдельно заявлены карбон-керамические тормоза с золотыми суппортами. Обе версии комплектуются пакетом Tesla Luxe, в который входят система полного автономного вождения, четыре года премиального обслуживания, пожизненная бесплатная зарядка на Supercharger и специальный брелок Signature Edition.

Цена для обеих моделей составляет 159 420 долларов. Это примерно на 35 тысяч долларов дороже стандартных версий Plaid.

Релиз Signature Edition происходит на фоне сворачивания линейки. Ранее Илон Маск подтвердил, что Tesla прекратила принимать индивидуальные заказы на Model S и Model X. Производственные мощности во Фримонте планируют переоборудовать под выпуск роботов Optimus.