Новости

Tesla выпустила сверхлимитированные Model S Plaid и Model X Plaid Signature Edition

Всего выпустят 350 автомобилей, и купить их можно будет только по приглашению.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:23
Tesla представила сверхлимитированную серию Signature Edition для Model S Plaid и Model X Plaid. В неё войдут 250 экземпляров седана и 100 кроссоверов. Покупка будет доступна только по приглашению.

Новая серия отсылает к ранней истории Model S. Когда модель вышла на рынок в 2012 году, первые автомобили также продавались в специальной комплектации Signature. Теперь Tesla фактически повторяет этот ход, но уже как финальный жест для линейки, которая выпускается больше десяти лет.

Обе модели получили эксклюзивный гранатово-красный цвет кузова, недоступный для обычных версий. Снаружи также появились золотые эмблемы Tesla и Plaid, а внутри использованы белая алькантара, золотые акценты, специальные накладки на пороги и табличка с номером автомобиля.

У Model S Plaid Signature Edition отдельно заявлены карбон-керамические тормоза с золотыми суппортами. Обе версии комплектуются пакетом Tesla Luxe, в который входят система полного автономного вождения, четыре года премиального обслуживания, пожизненная бесплатная зарядка на Supercharger и специальный брелок Signature Edition.

Цена для обеих моделей составляет 159 420 долларов. Это примерно на 35 тысяч долларов дороже стандартных версий Plaid.

Релиз Signature Edition происходит на фоне сворачивания линейки. Ранее Илон Маск подтвердил, что Tesla прекратила принимать индивидуальные заказы на Model S и Model X. Производственные мощности во Фримонте планируют переоборудовать под выпуск роботов Optimus.

Обсудить
Читайте также
Tesla набирает людей для массового производства робота Optimus
Tesla

Tesla набирает людей для массового производства робота Optimus

Tesla объявила набор сотрудников для разработки и запуска в производство человекоподобного робота Optimus.
Маск: Tesla и SpaceX AI продолжат закупать чипы Nvidia
Spacex

Маск: Tesla и SpaceX AI продолжат закупать чипы Nvidia

Tesla и SpaceX AI не откажутся от Nvidia даже с собственными чипами.
Tesla Phone 2026: дата выхода, характеристики и цена нового смартфона Илона Маска
Tesla

Tesla Phone 2026: дата выхода, характеристики и цена нового смартфона Илона Маска

Спутниковый интернет, солнечная зарядка и другие возможные функции.
В автомобилях Changan появится встроенная платформа Яндекс Авто
Автомобили

В автомобилях Changan появится встроенная платформа Яндекс Авто

Яндекс и Changan объявили о международном партнёрстве.
Ещё по теме
Правила и штрафы для электросамокатов в 2026 году

Правила и штрафы для электросамокатов в 2026 году
Xiaomi представила гиперкар Vision GT для Gran Turismo 7

Xiaomi представила гиперкар Vision GT для Gran Turismo 7
Tenet Plus готовит три автомобиля для российского рынка

Tenet Plus готовит три автомобиля для российского рынка
Утильсбор могут ужесточить ещё сильнее в России с 1 апреля

Утильсбор могут ужесточить ещё сильнее в России с 1 апреля
«М.Видео» запустила продажу автомобилей LADA и «Москвич»

«М.Видео» запустила продажу автомобилей LADA и «Москвич»
Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей

Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей
Honda представила новый логотип

Honda представила новый логотип
В Китае запретили «скрытые» дверные ручки в электромобилях 

В Китае запретили «скрытые» дверные ручки в электромобилях 
«М.Видео» запустила продажу автомобилей

«М.Видео» запустила продажу автомобилей
Ремонт BMW может усложниться из-за нового фирменного крепежа

Ремонт BMW может усложниться из-за нового фирменного крепежа
Первый электромобиль Sony получил поддержку PS Remote Play

Первый электромобиль Sony получил поддержку PS Remote Play
Tesla впервые тестирует роботакси без человека в салоне

Tesla впервые тестирует роботакси без человека в салоне
Tesla выпустила ракетку для пиклбола почти по цене PlayStation 5

Tesla выпустила ракетку для пиклбола почти по цене PlayStation 5
Rolls-Royce выпустил юбилейный Phantom: золото, ручная работа и ноль свободных машин

Rolls-Royce выпустил юбилейный Phantom: золото, ручная работа и ноль свободных машин
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры