Vivo выпустила свой первый смартфон с батареей больше 10 000 мАч

Новинка также получила OLED-экран 1,5K, зарядку 90 Вт и защиту IP69.
Редакция The GEEK сегодня в 15:36
Vivo официально представила смартфон Y600 Pro. Главной особенностью модели стал аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч — это первый аппарат компании с батареей больше 10 000 мАч.

Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7300e, а для охлаждения используется испарительная камера площадью 3810 мм².

Vivo Y600 Pro получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой 120 Гц и ШИМ 4320 Гц. Такой экран должен быть комфортнее для глаз за счёт сниженного мерцания.

Камеры представлены основным модулем на 50 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп. Также заявлены NFC, ИК-порт, подэкранный сканер отпечатков, защита IP68/IP69 и усиленная конструкция корпуса.

Смартфон работает на OriginOS 6 на базе Android 16. В Китае цены начинаются от 290 долларов, а с учётом местной субсидии базовая версия обойдётся примерно в 250 долларов.

Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году
Nothing начала развертывать Nothing OS 4.1
OPPO Find X9s вышел на глобальном рынке
Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти
Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей
Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением
В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники
Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro поступили в продажу в России
Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых
Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену
Экшен Control вышел на iPhone и iPad
Motorola представила Edge 70 Pro с камерой Sony Lytia 710 и экраном 144 Гц
OPPO выпустила компактный камерофон Find X9s Pro
Стала известна дата выхода OPPO Find X9 Ultra в России
