Vivo выпустила свой первый смартфон с батареей больше 10 000 мАч

Vivo официально представила смартфон Y600 Pro. Главной особенностью модели стал аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч — это первый аппарат компании с батареей больше 10 000 мАч.
Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7300e, а для охлаждения используется испарительная камера площадью 3810 мм².
Vivo Y600 Pro получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой 120 Гц и ШИМ 4320 Гц. Такой экран должен быть комфортнее для глаз за счёт сниженного мерцания.
Камеры представлены основным модулем на 50 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп. Также заявлены NFC, ИК-порт, подэкранный сканер отпечатков, защита IP68/IP69 и усиленная конструкция корпуса.
Смартфон работает на OriginOS 6 на базе Android 16. В Китае цены начинаются от 290 долларов, а с учётом местной субсидии базовая версия обойдётся примерно в 250 долларов.