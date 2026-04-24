ИИ-ассистент станет учитывать контекст поездки, предлагать водителю решения с учетом данных об автомобиле, а также помогать управлять сервисами и умным домом Яндекса.
Редакция The GEEK сегодня в 13:26
Представлена новая ИИ-платформа «Яндекс Авто» с Алисой

Яндекс представил новую ИИ-платформу «Яндекс Авто» с Алисой и раскрыла планы по ее развитию на Международном автосалоне в Пекине. Она выходит за рамки привычной мультимедийной оболочки и превращается в многофункциональную интеллектуальную систему для автомобиля.

Ключевую роль в экосистеме будет играть Алиса. Ассистент сможет учитывать контекст поездки (маршрут, обстановку на дороге, данные из календаря пользователя и параметры самого автомобиля), а также не только отвечать на команды, но и самостоятельно предлагать решения. Например, при низком уровне топлива Алиса порекомендует заехать на заправку, а если водитель спешит на встречу и попал в пробку — предупредит о возможном опоздании, предложит изменить маршрут или перенести бронь в ресторане.

ИИ-платформа объединяет навигацию, мультимедийные сервисы и другие продукты компании. При этом ассистент сможет управлять не только цифровыми функциями, но и системами автомобиля. Уже сейчас с помощью голосовых команд можно регулировать климат-контроль или открывать окна. В дальнейшем интеграция станет глубже. Например, если система зафиксирует неисправность, то Алиса сообщит об этом и предложит записаться в сервис.

Одним из направлений развития станут ИИ-агенты для выполнения сложных задач, состоящих из нескольких шагов. К примеру, по просьбе водителя Алиса сможет подобрать ресторан по пути домой, учесть предпочтения, геолокацию и время в дороге, а затем самостоятельно забронировать столик. Аналогичным образом платформа сможет спланировать поездку на выходные — построить маршрут с интересными остановками, показать прогноз погоды, предложить отель и сохранить весь план в системе.

Отдельное внимание уделено персонализации. Алиса сможет распознавать, кто именно обращается к ней (водитель или пассажир) и адаптировать интерфейс и ответы. Если водитель попросит включить навигацию, маршрут отобразится на его экране. Если пассажир захочет посмотреть фильм, воспроизведение начнется на его дисплее.

В Яндексе подчеркнули, что продолжают сотрудничество с автопроизводителями для интеграции ИИ-платформы в серийные модели. При этом набор функций может отличаться в зависимости от выбранного формата внедрения и технических возможностей конкретного автомобиля.

Chery представила бренд LEPAS и два электрических кроссовера
На автосалоне в Пекине Chery показала новый бренд LEPAS и две первые модели.
Продажи кросс-купе HAVAL F7x (2026) стартовали в России
На выбор доступны две комплектации: «Премиум» и «Техно+».
Tesla выпустила сверхлимитированные Model S Plaid и Model X Plaid Signature Edition
Всего выпустят 350 автомобилей, и купить их можно будет только по приглашению.
Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков
Он расскажет, когда зацветет береза, как спрятаться от сезонной аллергии и аллерген ли тополиный пух.
DeepSeek выпустила флагманские языковые модели V4-Pro и V4-Flash

OpenAI выпустила GPT-5.5 для программирования, исследований и офисной работы

В Яндекс Go появились ИИ-подсказки при заказе такси

Определитель Яндекса научился предупреждать близких о мошенниках

4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27

ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста бьет рекорды по прослушиваниям

У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи

Яндекс выпустил премиальную ТВ Станцию MiniLED с Алисой

Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров

ИИ-агенты от Яндекса научились продолжать работу даже при потере соединения

В автомобилях Changan появится встроенная платформа Яндекс Авто

NYT: «Режим ИИ» в поиске Google выдает десятки миллионов ложных ответов в час

Х добавила автоматический перевод постов с помощью Grok

«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов

