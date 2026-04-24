Представлена новая ИИ-платформа «Яндекс Авто» с Алисой

Яндекс представил новую ИИ-платформу «Яндекс Авто» с Алисой и раскрыла планы по ее развитию на Международном автосалоне в Пекине. Она выходит за рамки привычной мультимедийной оболочки и превращается в многофункциональную интеллектуальную систему для автомобиля.

Ключевую роль в экосистеме будет играть Алиса. Ассистент сможет учитывать контекст поездки (маршрут, обстановку на дороге, данные из календаря пользователя и параметры самого автомобиля), а также не только отвечать на команды, но и самостоятельно предлагать решения. Например, при низком уровне топлива Алиса порекомендует заехать на заправку, а если водитель спешит на встречу и попал в пробку — предупредит о возможном опоздании, предложит изменить маршрут или перенести бронь в ресторане.

ИИ-платформа объединяет навигацию, мультимедийные сервисы и другие продукты компании. При этом ассистент сможет управлять не только цифровыми функциями, но и системами автомобиля. Уже сейчас с помощью голосовых команд можно регулировать климат-контроль или открывать окна. В дальнейшем интеграция станет глубже. Например, если система зафиксирует неисправность, то Алиса сообщит об этом и предложит записаться в сервис.

Одним из направлений развития станут ИИ-агенты для выполнения сложных задач, состоящих из нескольких шагов. К примеру, по просьбе водителя Алиса сможет подобрать ресторан по пути домой, учесть предпочтения, геолокацию и время в дороге, а затем самостоятельно забронировать столик. Аналогичным образом платформа сможет спланировать поездку на выходные — построить маршрут с интересными остановками, показать прогноз погоды, предложить отель и сохранить весь план в системе.

Отдельное внимание уделено персонализации. Алиса сможет распознавать, кто именно обращается к ней (водитель или пассажир) и адаптировать интерфейс и ответы. Если водитель попросит включить навигацию, маршрут отобразится на его экране. Если пассажир захочет посмотреть фильм, воспроизведение начнется на его дисплее.

В Яндексе подчеркнули, что продолжают сотрудничество с автопроизводителями для интеграции ИИ-платформы в серийные модели. При этом набор функций может отличаться в зависимости от выбранного формата внедрения и технических возможностей конкретного автомобиля.