Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

23 февраля — повод не просто поздравить, а выбрать действительно удачный подарок. Каждый год возникает один и тот же вопрос: что подарить мужчине, папе, мужу или сыну, чтобы это было не формально, а по-настоящему полезно и приятно?

В этой подборке: практичные и технологичные идеи для тех, кто ценит комфорт, стиль и функциональность. Это вещи с характером, которые не теряют актуальности через неделю и не отправляются на дальнюю полку, а становятся частью повседневной жизни.

Polaris PAF 8005W Wi-Fi IQ Home — практичный подарок к 23 февраля для тех, кто любит готовить или вкусно поесть, но не хочет тратить много времени и сил. Это тот самый кухонный прибор 3-в-1, который быстро становится «рабочей лошадкой». В повседневном использовании он заменяет сразу несколько устройств: духовку, гриль и фритюрницу.

За счёт мощности 1800 Вт и технологии TurboFlow 360° горячий воздух распределяется по всей чаше, поэтому еда готовится быстро и равномерно. 12 встроенных автоматических программ выручают, когда не хочется разбираться с настройками. Выбрал нужный режим — и можно заниматься своими делами. А если есть желание поэкспериментировать, более 300 ручных режимов позволяют подстроить процесс приготовления под себя.

Чаши в 7,5 литра с окошком хватает для семьи или компании друзей, а антипригарное покрытие спокойно переносит мойку в посудомоечной машине. В комплект входят 2 решётки (нержавеющая и антипригарная), а также книга рецептов. При этом управлять аэрогрилем можно через приложение «Polaris IQ Home».

Цена: ~11 990 ₽

Если хочется подарить водителю что-то действительно практичное к 23 февраля, автомобильное зарядное устройство Magssory Prime — как раз то, что нужно. Это беспроводная зарядка мощностью 15 Вт с (технологией беспроводной зарядки Magsafe и поддержкой Qi2) MagSafe для iPhone, которая крепится прямо на дефлектор. Прикрепил телефон — и он сразу начал заряжаться.

Мощные магниты N52 (до 2.5 кг на отрыв) надёжно удерживают смартфон хоть на лежачих полицейских, хоть на неровных дорогах. В салоне зарядка выглядит аккуратно: тонкий металлический корпус и стеклянная панель не портят интерьер и не выглядят «инородно».

Отдельный плюс — продуманная комплектация. В коробке уже есть всё: два типа креплений под разные дефлекторы, кабель и мощный адаптер в прикуриватель на 45 Вт. Ничего докупать не нужно.

Цена: ~9 990 ₽

MSI Prestige 16 Flip AI+ — это вариант подарка для тех, кто всегда в движении. Ноутбук лёгкий, тонкий, без проблем помещается в рюкзак и не напрягает в поездках. Его удобно брать на встречи, в командировки или просто работать из кафе.

«Начинка» достойная. Процессор Intel Core Ultra X9 388H и 32 ГБ оперативной памяти спокойно справляются с профессиональными задачами любой сложности. Автономность в реальных условиях позволяет работать до 24 часов без розетки, а быстрая зарядка на 100 Вт выручает, когда времени в обрез.

Сенсорный 16-дюймовый экран можно раскрыть на 360 градусов, превратив ноутбук в планшет. Отдельного внимание заслуживает цифровой карандаш Nano Pen — он всегда под рукой и автоматически заряжается в корпусе. Его можно использовать для быстрых заметок, правок или эскизов, а также полноценного рисования на экране.

Дополнительный плюс для первых покупателей: расширенная гарантия на ещё один год обслуживания и подписка на Kaspersky Premium в комплекте. Получается не просто мощный рабочий инструмент, а комплект «под ключ», который закрывает задачи и по производительности, и по защите данных.

Цена: ~192 400 ₽

Хороший вариант для мужчины, который ценит стиль и звук. Это лампа и колонка в одном корпусе: свет реагирует на музыку, создавая эффект живого пространства, а акустика от JBL даёт объёмное и чистое звучание.

210 светодиодов позволяют настраивать цвета и сцены под настроение — от спокойной подсветки до динамичного режима для игр и встреч с друзьями. Музыку можно транслировать с телефона, есть встроенные звуки для релаксации.

Такой подарок оценит эстет, меломан, геймер или просто человек, который любит технологичные и красивые вещи. Лампа не отправится пылиться в шкафу — она станет частью интерьера и будет радовать каждый день.

Цена: ~16 990 ₽

Если хочется подарить что-то стильное, но при этом практичное, Slimwallet — удачный вариант. Мужчины редко меняют кошелёк сами, но пользуются им каждый день. А значит, подарок будет всегда с ним.

Slimwallet очень тонкий и компактный, легко помещается в карман и не создаёт лишнего объёма. Внутри алюминиевый корпус, который защищает карты от RFID-сканирования. Карты выдвигаются одним движением — удобно и выглядит аккуратно.

Стоит учитывать, что это не сувенир, а статусная и полезная вещь. Он будет доставать его каждый день — в магазине, в кафе, в поездке. И каждый раз вспоминать, кто сделал такой продуманный выбор.

Цена: ~7 600 ₽

Если вся работа завязана на компьютер, то хорошая мышь меняет ощущения сильнее, чем кажется. MX Master 4 — про максимальный комфорт, продуктивность и контроль.

Эргономичный корпус, два колеса прокрутки, настраиваемые кнопки и сенсорная панель под большой палец. Можно листать огромные таблицы, монтировать, ретачить фото или быстро работать с документами без усталости в кисти. Подключается сразу к нескольким устройствам, переключение занимает секунды.

Такой подарок используют каждый день. И каждый день он будет напоминать, кто его подарил.

Цена: ~10 900 ₽

IO Ergo SE — не офисный аксессуар, а полноценная игровая мышь. В шутерах и динамичных играх точность сенсора и скорость отклика решают исход матча. IO Ergo SE как раз про это: лёгкая, быстрая, с точным сенсором и минимальной задержкой по 2.4G.

Вес всего 49 граммов снижает нагрузку на кисть во время долгих игровых сессий. Эргономичная форма поддерживает ладонь, поэтому рука меньше устает даже после нескольких часов за компьютером. Аккумулятора хватает надолго, а клик чёткий и приятный — без ощущения дешёвого пластика.

Почему это хороший подарок на 23 февраля? Потому что вы поддерживаете его хобби. Не «терпи, что он играет», а «мне важно, чтобы тебе было удобно». Такой жест считывается сразу. И пользоваться подарком он будет регулярно, а не вспоминать о нём раз в год.

Цена: ~4 900 ₽

Есть подарки практичные, а есть те, которые вызывают эмоции. Эта кофеварка объединяет оба пункта. Перед вами классическая Bialetti в лимитированной версии по «Очень странным делам». Та самая восьмигранная форма, которую придумали почти сто лет назад, только с атмосферой Хокинса.

Главная фишка — музыка. Когда эспрессо начинает подниматься, из ручки звучит заглавная тема сериала. Утро сразу перестаёт быть обычным. Модуль заряжается через USB-C, так что эффект не разовый.

Такой подарок работает на двух уровнях. С одной стороны — вкусный кофе каждый день. С другой — приятная отсылка к любимому сериалу и ощущение, что вы выбрали вещь с характером, а не просто очередной бытовой предмет.

Цена: ~21 490 ₽

В этой подборке нет случайных позиций. Здесь техника, аксессуары и устройства, которые усиливают повседневную жизнь — упрощают работу, делают отдых комфортнее, добавляют вкуса, света или скорости.

Остаётся выбрать тот вариант, который ближе по характеру. И спокойно встречать праздник, зная, что вы попали точно в цель.