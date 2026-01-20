Хочу выбросить iPhone и перейти на Android. Почему пользоваться айфоном в России стало мучением

Всё чаще ловлю себя на мысли, что покупка нового iPhone перестала быть очевидным решением. И дело не в железе. Дело в условиях, в которых этим устройством приходится пользоваться каждый день.

Apple по-прежнему делает отличные смартфоны. Но пользовательский опыт в российских реалиях всё чаще разваливается на компромиссы, обходные пути и вынужденную адаптацию. Ниже — причины, из-за которых я всё серьёзнее смотрю в сторону Android.

NFC и оплата

Apple Pay в России не работает, доступ к NFC закрыт. Оплата картами, стикерами или чехлами с чипами стала новой нормой. Формально жить можно. Но называть это удобством для флагманского устройства уже сложно.

Когда базовая функция оплаты превращается в набор костылей, ощущение цельного продукта исчезает.

VoWiFi и базовая связь

Начиная с iPhone 14 поддержка VoWiFi для российских операторов фактически отключена. В домах с толстыми стенами, в новостройках, офисах и подвалах пользователи остаются без стабильной связи. Звонки по Wi-Fi, которые раньше решали проблему, просто исчезли.

Смартфон за большие деньги может банально не ловить там, где ты живёшь или работаешь.

Отсутствие полноценных браузеров

На iPhone нет реальной конкуренции браузеров. Chrome, Brave, Vivaldi и другие используют один и тот же движок WebKit. Safari по сути остаётся монополистом, а Apple не допускает альтернатив на уровне ядра.

Выбор браузера сводится к интерфейсу, а не к технологиям. Для продвинутого пользователя это ощущается как искусственное ограничение.

Закрытая система

Установка приложений возможна только через App Store. Сторонние магазины и аппы для обычного пользователя недоступны.

Apple продолжает полностью контролировать, что и как можно ставить на устройство.

Банковские приложения как квест

Приложения банков приходится искать под чужими названиями, ставить «впрок», бояться удаления и остаться без обновлений. Для смартфона с флагманским ценником подобный сценарий выглядит странно и унизительно.

Инструкция Как установить банковские приложения на iPhone в 2026 году

Пользователь не должен выслеживать базовые сервисы, чтобы просто пользоваться деньгами.

Подписки и реклама

Многие приложения перегружены рекламой и агрессивными подписками. Часто плату просят сразу при входе, без нормального пробного периода.

Проблема не уникальна для iOS, но на фоне высокой стоимости устройств и сервисов раздражает заметно сильнее.

Бестолковая Siri

Siri трудно вообще назвать голосовым помощник, особенно в России. Ограниченная функциональность, слабое понимание контекста, проблемы с русским языком и минимальная польза.

На фоне развития ИИ-ассистентов Siri выглядит устаревшей. Она плохо справляется с простыми задачами, редко помогает быстрее, чем ручное управление, и почти не развивается для локального рынка.

iPhone 17 Pro и корпус

В iPhone 17 Pro Apple вернулась к алюминиевому корпусу. После титана и стали алюминий воспринимается проще, особенно с учётом цены.

Технические аргументы понятны, но на уровне ощущений премиальность размывается. Для линейки Pro это выглядит спорно.

Раздутая линейка и потеря фокуса

С приходом Тима Кука Apple постепенно превратила iPhone из одного флагманского продукта в разросшуюся линейку версий. Вот с таким списком:

Базовый iPhone

Pro

Pro Max

Air

Plus

Mini

E

SE

Раньше iPhone был простым и понятным решением. Одна модель, максимум две, с чётким позиционированием. Сегодня покупателю приходится разбираться, какой iPhone «настоящий», где компромиссы, а где маркетинг.

Вместо цельного продукта появился набор версий, каждая из которых что-то недополучает.

Есть ощущение, что при подходе, который исповедовал Стив Джобс, подобная фрагментация была бы невозможна. Джобс ненавидел избыточный выбор и считал его врагом хорошего пользовательского опыта. Современная линейка iPhone — продукт управленческой логики Тим Кук, а не философии минимализма, с которой начиналась Apple.

Статус вместо удобства

В России iPhone по-прежнему остаётся символом статуса. При этом в США и Европе он давно воспринимается как обычный рабочий инструмент, без особой символической нагрузки.

В российских реалиях статус всё чаще компенсирует потерю части удобства и функциональности.

При всём этом iOS остаётся стабильной и удобной системой. Интерфейс цельный, Face ID работает безупречно, дизайн по-прежнему один из лучших на рынке.

Но я всё чаще смотрю в сторону Android. Не потому что там идеально. А потому что на iPhone в России слишком часто приходится адаптироваться там, где раньше всё просто работало.

И в какой-то момент возникает вопрос: если флагман требует терпения, возможно, это уже не твой флагман.