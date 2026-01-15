Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей

Компания Xiaomi официально зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей, зарядных станций для электромобилей и других автокомпонентов. Соответствующая информация появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Исключительное право на использование товарного знака в России будет действовать до 1 августа 2035 года. Заявку подала головная компания Xiaomi из Китая.

При этом товарный знак можно использовать не только для автомобилей, но и для широкого спектра других товаров.

Однако появление патента ещё не означает, что автомобили Xiaomi официально выйдут на российский рынок. На данный момент подразделение Xiaomi Auto сосредоточено на удовлетворении спроса внутри Китая.

Напомним, на данный момент в автопортфеле Xiaomi два электрокара — седан SU7 и его спортивная версия SU7 Ultra, а также кроссовер YU7. В 2026 году ожидается выход семиместного гибрида YU9.