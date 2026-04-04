«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так

Спросите любого случайного человека: «Какой смартфон снимает лучше всех?» И в 9 случаях из 10 услышите: «Ну, айфон, конечно». Этот ответ срабатывает автоматически, как рефлекс. Люди, которые ни разу не сравнивали камеры разных брендов, уверены: камера iPhone — лучшая. Точка и без обсуждений.

Но откуда вообще взялась эта уверенность? И, главное, насколько она соответствует реальности сегодня? Давайте разбираться.

Как iPhone стал «эталоном»

Чтобы понять, почему стереотип такой живучий, нужно перемотать назад. До 2019-2020 года iPhone действительно был лучшим камерофоном на рынке. Не потому что у Apple были самые большие сенсоры или самые мощные зумы — нет. Apple делала ставку на другое: стабильность, предсказуемость и простоту.

Вы достали айфон, нажали кнопку — получили хороший снимок. Без танцев с настройками, без лотереи «повезет/не повезет». Цвета натуральные, экспозиция ровная, баланс белого не врет. В то время конкуренты (Samsung, Huawei, LG) то перенасыщали цвета, то мазали детали агрессивным шумоподавлением, то выдавали странные оттенки кожи на портретах.

Apple не делала ничего революционного — она просто делала это стабильно. И для большинства людей, которые не разбираются в диафрагмах и размерах сенсоров, этого хватало с запасом. «Айфон снимает хорошо» превратилось в «айфон снимает лучше всех». Классический когнитивный шорткат.

Shot on iPhone и сила маркетинга

Вторая причина — реклама. Apple гениально продвигала камеру iPhone. Кампания «Shot on iPhone» стала, пожалуй, самой узнаваемой рекламной акцией в истории смартфонов.

Билборды с потрясающими фотографиями, снятыми «на айфон», висели в каждом крупном городе мира. И никого не волновало, что эти снимки делали профессиональные фотографы, которые умеют ловить свет и выстраивать композицию.

Месседж впечатался намертво: iPhone = красивые фотки. Когда Samsung или Huawei показывали не менее крутые снимки, реакция была: «Ну, наверное, отфотошопили». Двойные стандарты? Конечно. Но маркетинг работает именно так.

Плюс экосистемный эффект. Если все ваши друзья снимают на iPhone, если все блогеры и инфлюенсеры используют iPhone, если каждый второй обзор на YouTube записан на iPhone — формируется ощущение, что это единственный нормальный вариант.

Конкуренты, которых никто не заметил

Пока Apple оттачивала стабильность, конкуренты не сидели сложа руки. Но их прогресс оставался незамеченным массовым потребителем и это тоже часть проблемы.

Huawei ещё в 2020 году начала ставить огромные RYYB-сенсоры с улучшенным захватом света и первой внедрила переменную диафрагму на смартфонах — функцию, которой у iPhone нет до сих пор.

В актуальном рейтинге DxOMark первое место занимает Huawei Pura 80 Ultra с рекордными 175 баллами — 180 за фото, 166 за видео. iPhone 17 Pro тоже в топе, но не на вершине.

Samsung сделала ставку на мегапиксели и зум. 200 МП сенсоры, перископные камеры с большим увеличением — подход другой, но результаты впечатляют.

Google с линейкой Pixel пошла третьим путем: обычное железо, но невероятная вычислительная фотография. Ночной режим Pixel в свое время стал эталонным, и Apple потребовалось два года, чтобы выпустить собственный Night Mode.

Xiaomi, Oppo, Vivo — каждый из этих брендов предлагает флагманские камеры, которые как минимум не уступают iPhone. Xiaomi 15 Ultra с оптикой Leica и дюймовым сенсором, Oppo Find X8 Ultra, который тоже побывал на первом месте DxOMark, Vivo X200 Ultra с рекордным зумом.

Рынок камерофонов стал настолько плотным, что однозначного лидера просто нет.

iPhone 17 Pro: шаг вперед, но не прорыв

Надо отдать Apple должное: iPhone 17 Pro — серьезный шаг вперед. Все три камеры теперь по 48 МП, телефото получил новый увеличенный на 56% сенсор с 4x оптическим зумом и тетрапризмой, а технология Fusion Camera обеспечивает улучшенную детализацию на всех фокусных расстояниях. Apple обещает «8 объективов в кармане» — от 13 мм ультраширика до 200 мм эквивалента на телефото (8x оптический зум в пересчете).

Звучит мощно. И снимает действительно хорошо. Но вот что важно: основной сенсор и объектив основной камеры не менялись с iPhone 15 Pro. Тот же модуль, тот же f/1.78. Три поколения подряд. Ультраширик тоже перешел без изменений. Главное обновление — телефото, и оно реально стоящее: новый 4x модуль заметно лучше прошлогоднего 5x по детализации. Но «стоящее обновление одного модуля» и «лучшая камера на рынке» — это разные вещи.

Что Apple делает лучше всех — это согласованность. Три разные камеры работают как единая система: переходы между зумами плавные, без дерганий, цвета при переключении модулей не скачут, обработка однородная. Ни один Android-производитель не добился такого уровня интеграции. Но это история про удобство и полировку, а не про превосходство в качестве изображения.

Сильные и слабые стороны камеры iPhone

Будем честными: iPhone по-прежнему крутой камерофон. Проблема не в том, что он плохо снимает — снимает он отлично. Проблема в том, что его называют лучшим по инерции, а не по факту.

Где iPhone до сих пор впереди:

Видео. Здесь Apple реально вне конкуренции. ProRes RAW (новинка 17 Pro), Log 2, Cinematic Mode, 4K при 120 к/с, запись Open Gate на полный сенсор, одновременная съемка с передней и задней камер — для видеографов iPhone остается лучшим выбором. Android-флагманы подтягиваются, но пока не догнали.

Здесь Apple реально вне конкуренции. ProRes RAW (новинка 17 Pro), Log 2, Cinematic Mode, 4K при 120 к/с, запись Open Gate на полный сенсор, одновременная съемка с передней и задней камер — для видеографов iPhone остается лучшим выбором. Android-флагманы подтягиваются, но пока не догнали. Согласованность камер. Снимаете серию из 20 кадров, переключаясь между камерами — и все выглядят одинаково по цвету и экспозиции. У многих Android-смартфонов при смене модуля камеры меняется цветопередача.

Снимаете серию из 20 кадров, переключаясь между камерами — и все выглядят одинаково по цвету и экспозиции. У многих Android-смартфонов при смене модуля камеры меняется цветопередача. Экосистема. AirDrop, iCloud Photos, интеграция с Mac и iPad — для тех, кто живет в мире Apple, работа с фотографиями максимально бесшовная.

Где iPhone уступает конкурентам:

Зум на дальние дистанции. 4x телефото с f/2.8 — достойно, но Huawei Pura 80 Ultra предлагает двойную телефото-систему с 3.7x и 9.4x оптическим зумом, и по результатам DxOMark обходит iPhone на дальних дистанциях.

4x телефото с f/2.8 — достойно, но Huawei Pura 80 Ultra предлагает двойную телефото-систему с 3.7x и 9.4x оптическим зумом, и по результатам DxOMark обходит iPhone на дальних дистанциях. Размер основного сенсора. Тот же сенсор три года подряд. Huawei ставит дюймовую матрицу с технологией LOFIC для расширенного динамического диапазона. Apple играет консервативнее.

Тот же сенсор три года подряд. Huawei ставит дюймовую матрицу с технологией LOFIC для расширенного динамического диапазона. Apple играет консервативнее. Переменная диафрагма. Huawei и Samsung предлагают аппаратное управление глубиной резкости. У iPhone — фиксированная f/1.78. Для предметной съемки это реальное ограничение: хотите резкость по всему корпусу гаджета, а диафрагма не закрывается.

Huawei и Samsung предлагают аппаратное управление глубиной резкости. У iPhone — фиксированная f/1.78. Для предметной съемки это реальное ограничение: хотите резкость по всему корпусу гаджета, а диафрагма не закрывается. Макросъемка. Через ультраширик? Нормально, но специализированные телемакро-модули у Huawei (фокусировка с 5 см на телевике) работают лучше.

Почему в этот миф до сих пор верят

Если факты так очевидны, почему люди продолжают верить в превосходство камеры iPhone? Несколько причин.

Инерция. Человеческий мозг цепляется за убеждения, которые когда-то были правдой. «iPhone снимает лучше всех» — это знание из 2017 года, которое люди не обновляют, потому что не видят причин обновлять. Они же не сравнивают камеры каждый год.

Пузырь экосистемы. Если все вокруг используют iPhone, вы физически не видите снимков с других смартфонов. Если видите — не знаете, на что они сняты. Нет точки сравнения.

Ассоциация бренда с качеством. Apple — это «дорого и качественно». Этот имидж автоматически переносится на камеру, даже если камера конкретной модели не лучшая на рынке. Психология, но не технологии.

Отсутствие интереса к альтернативам. Большинство людей покупают смартфон не из-за камеры. Камера — приятный бонус. Если она «достаточно хорошая», никто не будет копаться в сравнительных тестах.

Какой камерофон выбрать на самом деле

Если вы выбираете смартфон и камера для вас важна, не верьте стереотипам. Смотрите на конкретные модели, сравнивайте конкретные сценарии.

По фото в целом Huawei, Samsung, Xiaomi и Google снимают на том же уровне, что и iPhone, а часто лучше. По видео iPhone по-прежнему лидер, и iPhone 17 Pro с ProRes RAW только укрепил позиции. По зуму и макро iPhone проигрывает конкурентам. По согласованности и предсказуемости «из коробки» iPhone хорош, но Google Pixel не хуже.

Миф о «лучшей камере на айфоне» не ложь. Это устаревшая правда. А устаревшая правда хуже лжи, потому что в нее продолжают верить.