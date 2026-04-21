Стала известна дата выхода OPPO Find X9 Ultra в России

21 апреля в Китае состоялась презентация нового флагманского смартфона OPPO Find X9 Ultra. Он позиционируется как один из самых продвинутых камерофонов в мире.

Ключевой особенностью устройства стал набор камер, разработанный в сотрудничестве с Hasselblad. Их дополняет топовое «железо», большой экран 6,82”, аккумулятор 7050 мАч с быстрой зарядкой 100-Вт и корпус в стиле камеры Hasselblad X2D. Подробнее о новинке — в отдельном материале.

Также стало известно, что OPPO Find X9 Ultra появится на российском рынке. Предзаказы на смартфон откроются с 8 мая 2026 года, а официальный старт продаж состоится на 22 мая 2026 года.