Какой iPhone купить в 2026 году?

Каждый год Apple обновляет линейку iPhone, но старые модели остаются на рынке ещё несколько лет и продолжают отлично справляться с повседневными задачами. В итоге у покупателей формируется широкий выбор — от относительно доступных устройств до полноценных флагманов с продвинутыми камерами и высокой производительностью. Самое время разобраться, какой айфон купить в 2026 году и не прогадать.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — максимум возможностей
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — бескомпромиссные флагманы для тех, кому нужен концентрат всех современных возможностей Apple без необходимости экономить. Разница между смартфонами лишь в габаритах и, соответственно, размерах дисплея и аккумулятора.
Базовый iPhone 17 Pro подойдёт тем, кто хочет получить самые лучшие камеры Apple, высокую производительность и быстрый USB-C. Это отличный рабочий инструмент для блогеров, фотографов и пользователей, которые привыкли выжимать из смартфона максимум.
iPhone 17 Pro Max — это уже совсем другая философия. Самый крупный и самый автономный iPhone, который спокойно живёт на одном заряде сутки и более. Отличий от обычной «прошки» минимум, поэтому сделать выбор между ними как никогда просто.
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Дисплей
|6,3 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2622×1206 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, 1-3000 нит, Dynamic Island, Always-On display
|6,9 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2868×1320 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, 1-3000 нит, Dynamic Island, Always-On display
|Процессор
|A19 Pro
|Память
|ОЗУ — 12 ГБ
ПЗУ — 128/256/512/1024/2048 ГБ
|Камеры
|Основная — 48 Мп, ƒ/1.6, OIS
Ультраширик — 48 Мп, ƒ/2.2
Телефото — 48 Мп, ƒ/2.8, 3-кратный оптический зум, OIS
Фронтальная — 18 Мп, ƒ/1.9, Center Stage
|Аккумулятор
|~3988/4252 мАч
|~4832/5088 мАч
|Габариты
|150×71,9×8,75 мм, 206 г
|163,4×78,0×8,75 мм, 233 г
|Цена
|~120 990 рублей
|~128 990 рублей
iPhone 16e — самый дешёвый современный айфон
Если коротко, то iPhone 16e — это отличный вариант для тех, кому нужен актуальный айфон по доступной цене. Преемник SE-моделей лишился кнопки «Домой», но получил экран почти на всю переднюю панель с Face ID, разъём USB-C и поддержку Apple Intelligence.
Спорный момент — единственная основная камера на 48 Мп. Однако она ведёт себя предсказуемо и стабильно: днём снимает уверенно, вечером выручает программная обработка. Всё как мы любим в айфонах — без лишних настроек и танцев с бубном: навёл, снял, получил хороший результат. Без излишеств, всё основное на месте, а лишнего — минимум.
|iPhone 16e
|Дисплей
|6,1 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2532×1170 пикселей, 60 Гц, 460 ppi, до 1200 нит
|Процессор
|A18
|Память
|ОЗУ — 8 ГБ
ПЗУ — 128/256/512 ГБ
|Камеры
|Основная — 48 Мп, ƒ/1.6, OIS
Фронтальная — 12 Мп, ƒ/1.9
|Аккумулятор
|~3961 мАч
|Габариты
|146,7×71,5×7,80 мм, 167 г
|Цена
|~48 990 рублей
iPhone 17 — лучший айфон в 2026 году
iPhone 17 стал тем самым базовым айфоном, который на практике ощущается гораздо ближе к флагманам, чем раньше. Лучшее подтверждение этому — огромный спрос на новинку во многих странах.
Он получил дисплей с частотой обновления 120 Гц, полноценный Always On Display, новый процессор A19, камеру Dual Fusion и продвинутую фронтальную камеру Center Stage с квадратным сенсором. Сбалансированный вариант: современный, быстрый и без явных слабых мест.
На мой взгляд, iPhone 17 — лучший айфон в 2026 году. Он отлично подойдёт владельцам старых iPhone, которые хотят обновиться, а также тем, кто только начинает знакомство с устройствами Apple.
В качестве альтернативы по-прежнему стоит рассмотреть iPhone 15 Pro. Несмотря на возраст, он остаётся очень сильным вариантом: 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чип A17 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и тройная камера с 48-мегапиксельным сенсором и 3-кратным оптическим зумом.
|iPhone 17
|iPhone 15 Pro
|Дисплей
|6,3 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2622×1206 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, 1-3000 нит, Dynamic Island, Always-On display
|6,1 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2556×1179 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, до 1000 нит, Dynamic Island
|Процессор
|A19
|A17 Pro
|Память
|ОЗУ — 8 ГБ
ПЗУ — 256/512 ГБ
|ОЗУ — 8 ГБ
ПЗУ — 128/256/512 ГБ или 1 ТБ
|Камеры
|Основная — 48 Мп, ƒ/1.6, OIS
Ультраширик — 48 Мп, ƒ/2.2
Фронтальная — 18 Мп, ƒ/1.9, Center Stage
|Основная — 48 Мп, ƒ/1.78, OIS
Ультраширик — 12 Мп, ƒ/2.2
Телефото — 12 Мп, ƒ/2.8, 3-кратный оптический зум, OIS
Фронтальная — 12 Мп, ƒ/1.9
|Аккумулятор
|~3692 мАч
|~3274 мАч
|Габариты
|149,6×71,5×7,95 мм, 177 г
|146,6×70,6×8,25 мм, 187 г
|Цена
|~83 990 рублей
|~84 000 рублей
