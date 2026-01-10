Какой iPhone купить в 2026 году?

Каждый год Apple обновляет линейку iPhone, но старые модели остаются на рынке ещё несколько лет и продолжают отлично справляться с повседневными задачами. В итоге у покупателей формируется широкий выбор — от относительно доступных устройств до полноценных флагманов с продвинутыми камерами и высокой производительностью. Самое время разобраться, какой айфон купить в 2026 году и не прогадать.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — максимум возможностей

Фото: The Verge

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — бескомпромиссные флагманы для тех, кому нужен концентрат всех современных возможностей Apple без необходимости экономить. Разница между смартфонами лишь в габаритах и, соответственно, размерах дисплея и аккумулятора.

Базовый iPhone 17 Pro подойдёт тем, кто хочет получить самые лучшие камеры Apple, высокую производительность и быстрый USB-C. Это отличный рабочий инструмент для блогеров, фотографов и пользователей, которые привыкли выжимать из смартфона максимум.

iPhone 17 Pro Max — это уже совсем другая философия. Самый крупный и самый автономный iPhone, который спокойно живёт на одном заряде сутки и более. Отличий от обычной «прошки» минимум, поэтому сделать выбор между ними как никогда просто.

iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Дисплей 6,3 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2622×1206 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, 1-3000 нит, Dynamic Island, Always-On display 6,9 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2868×1320 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, 1-3000 нит, Dynamic Island, Always-On display Процессор A19 Pro Память ОЗУ — 12 ГБ

ПЗУ — 128/256/512/1024/2048 ГБ Камеры Основная — 48 Мп, ƒ/1.6, OIS

Ультраширик — 48 Мп, ƒ/2.2

Телефото — 48 Мп, ƒ/2.8, 3-кратный оптический зум, OIS

Фронтальная — 18 Мп, ƒ/1.9, Center Stage Аккумулятор ~3988/4252 мАч ~4832/5088 мАч Габариты 150×71,9×8,75 мм, 206 г 163,4×78,0×8,75 мм, 233 г Цена ~120 990 рублей ~128 990 рублей

iPhone 16e — самый дешёвый современный айфон

Если коротко, то iPhone 16e — это отличный вариант для тех, кому нужен актуальный айфон по доступной цене. Преемник SE-моделей лишился кнопки «Домой», но получил экран почти на всю переднюю панель с Face ID, разъём USB-C и поддержку Apple Intelligence.

Спорный момент — единственная основная камера на 48 Мп. Однако она ведёт себя предсказуемо и стабильно: днём снимает уверенно, вечером выручает программная обработка. Всё как мы любим в айфонах — без лишних настроек и танцев с бубном: навёл, снял, получил хороший результат. Без излишеств, всё основное на месте, а лишнего — минимум.

iPhone 16e Дисплей 6,1 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2532×1170 пикселей, 60 Гц, 460 ppi, до 1200 нит Процессор A18 Память ОЗУ — 8 ГБ

ПЗУ — 128/256/512 ГБ Камеры Основная — 48 Мп, ƒ/1.6, OIS

Фронтальная — 12 Мп, ƒ/1.9 Аккумулятор ~3961 мАч Габариты 146,7×71,5×7,80 мм, 167 г Цена ~48 990 рублей

iPhone 17 — лучший айфон в 2026 году

Фото: Tom’s Guide

iPhone 17 стал тем самым базовым айфоном, который на практике ощущается гораздо ближе к флагманам, чем раньше. Лучшее подтверждение этому — огромный спрос на новинку во многих странах.

Он получил дисплей с частотой обновления 120 Гц, полноценный Always On Display, новый процессор A19, камеру Dual Fusion и продвинутую фронтальную камеру Center Stage с квадратным сенсором. Сбалансированный вариант: современный, быстрый и без явных слабых мест.

На мой взгляд, iPhone 17 — лучший айфон в 2026 году. Он отлично подойдёт владельцам старых iPhone, которые хотят обновиться, а также тем, кто только начинает знакомство с устройствами Apple.

В качестве альтернативы по-прежнему стоит рассмотреть iPhone 15 Pro. Несмотря на возраст, он остаётся очень сильным вариантом: 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чип A17 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и тройная камера с 48-мегапиксельным сенсором и 3-кратным оптическим зумом.