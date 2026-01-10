Какой айфон купить в 2026 году? | The GEEK
close
The GEEK :: Статьи :: Какой iPhone купить в 2026 году?
Статьи

Какой iPhone купить в 2026 году?

Разбираем актуальные модели и подсказываем, какой айфон подойдёт именно вам — от бюджетных вариантов до топовых флагманов с максимальными возможностями.

Каждый год Apple обновляет линейку iPhone, но старые модели остаются на рынке ещё несколько лет и продолжают отлично справляться с повседневными задачами. В итоге у покупателей формируется широкий выбор — от относительно доступных устройств до полноценных флагманов с продвинутыми камерами и высокой производительностью. Самое время разобраться, какой айфон купить в 2026 году и не прогадать.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — максимум возможностей

Фото: The Verge

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — бескомпромиссные флагманы для тех, кому нужен концентрат всех современных возможностей Apple без необходимости экономить. Разница между смартфонами лишь в габаритах и, соответственно, размерах дисплея и аккумулятора.

Базовый iPhone 17 Pro подойдёт тем, кто хочет получить самые лучшие камеры Apple, высокую производительность и быстрый USB-C. Это отличный рабочий инструмент для блогеров, фотографов и пользователей, которые привыкли выжимать из смартфона максимум.

iPhone 17 Pro Max — это уже совсем другая философия. Самый крупный и самый автономный iPhone, который спокойно живёт на одном заряде сутки и более. Отличий от обычной «прошки» минимум, поэтому сделать выбор между ними как никогда просто.

iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
Дисплей6,3 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2622×1206 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, 1-3000 нит, Dynamic Island, Always-On display6,9 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2868×1320 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, 1-3000 нит, Dynamic Island, Always-On display
ПроцессорA19 Pro
ПамятьОЗУ — 12 ГБ
ПЗУ — 128/256/512/1024/2048 ГБ
КамерыОсновная — 48 Мп, ƒ/1.6, OIS
Ультраширик — 48 Мп, ƒ/2.2
Телефото — 48 Мп, ƒ/2.8, 3-кратный оптический зум, OIS
Фронтальная — 18 Мп, ƒ/1.9, Center Stage
Аккумулятор~3988/4252 мАч~4832/5088 мАч
Габариты150×71,9×8,75 мм, 206 г163,4×78,0×8,75 мм, 233 г
Цена~120 990 рублей~128 990 рублей

iPhone 16e — самый дешёвый современный айфон

Фото: AppleInsider.com

Если коротко, то iPhone 16e — это отличный вариант для тех, кому нужен актуальный айфон по доступной цене. Преемник SE-моделей лишился кнопки «Домой», но получил экран почти на всю переднюю панель с Face ID, разъём USB-C и поддержку Apple Intelligence.

Спорный момент — единственная основная камера на 48 Мп. Однако она ведёт себя предсказуемо и стабильно: днём снимает уверенно, вечером выручает программная обработка. Всё как мы любим в айфонах — без лишних настроек и танцев с бубном: навёл, снял, получил хороший результат. Без излишеств, всё основное на месте, а лишнего — минимум.

iPhone 16e
Дисплей6,1 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2532×1170 пикселей, 60 Гц, 460 ppi, до 1200 нит
ПроцессорA18
ПамятьОЗУ — 8 ГБ
ПЗУ — 128/256/512 ГБ
КамерыОсновная — 48 Мп, ƒ/1.6, OIS
Фронтальная — 12 Мп, ƒ/1.9
Аккумулятор~3961 мАч
Габариты146,7×71,5×7,80 мм, 167 г
Цена~48 990 рублей

iPhone 17 — лучший айфон в 2026 году

Какой iPhone купить в 2026 году?
Фото: Tom’s Guide

iPhone 17 стал тем самым базовым айфоном, который на практике ощущается гораздо ближе к флагманам, чем раньше. Лучшее подтверждение этому — огромный спрос на новинку во многих странах.

Он получил дисплей с частотой обновления 120 Гц, полноценный Always On Display, новый процессор A19, камеру Dual Fusion и продвинутую фронтальную камеру Center Stage с квадратным сенсором. Сбалансированный вариант: современный, быстрый и без явных слабых мест.

На мой взгляд, iPhone 17 — лучший айфон в 2026 году. Он отлично подойдёт владельцам старых iPhone, которые хотят обновиться, а также тем, кто только начинает знакомство с устройствами Apple.

В качестве альтернативы по-прежнему стоит рассмотреть iPhone 15 Pro. Несмотря на возраст, он остаётся очень сильным вариантом: 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чип A17 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и тройная камера с 48-мегапиксельным сенсором и 3-кратным оптическим зумом.

iPhone 17iPhone 15 Pro
Дисплей6,3 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2622×1206 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, 1-3000 нит, Dynamic Island, Always-On display6,1 дюйма, OLED, Super Retina XDR, 2556×1179 пикселей, 120 Гц, 460 ppi, до 1000 нит, Dynamic Island
ПроцессорA19A17 Pro
ПамятьОЗУ — 8 ГБ
ПЗУ — 256/512 ГБ		ОЗУ — 8 ГБ
ПЗУ — 128/256/512 ГБ или 1 ТБ
КамерыОсновная — 48 Мп, ƒ/1.6, OIS
Ультраширик — 48 Мп, ƒ/2.2
Фронтальная — 18 Мп, ƒ/1.9, Center Stage		Основная — 48 Мп, ƒ/1.78, OIS
Ультраширик — 12 Мп, ƒ/2.2
Телефото — 12 Мп, ƒ/2.8, 3-кратный оптический зум, OIS
Фронтальная — 12 Мп, ƒ/1.9
Аккумулятор~3692 мАч~3274 мАч
Габариты149,6×71,5×7,95 мм, 177 г146,6×70,6×8,25 мм, 187 г
Цена~83 990 рублей~84 000 рублей

id·217461·20260110_1326
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Показан ИИ-смартфон размером с банковскую карту MindOne Pro и поворотной камерой
Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»
Продажи глобального OnePlus 15R стартовали на AliExpress
HONOR Magic 8 Pro Air получил официальную дату выхода
В сеть слили постеры HONOR Magic 8 Pro Air — конкурент iPhone Air в цвете iPhone 17 Pro
Представлены OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V — среднебюджетники с батареями на 9000 мАч
Представлены Realme 16 Pro и 16 Pro+ — 200-Мп камера, возвращение перископа и АКБ на 7000 мАч
Представлен HONOR Power 2 — айфон на минималках с рекордной батареей
Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов и планшетов в 2026 году
Apple отправила MacBook Air на Intel и Watch Series 5 в «винтаж»
Apple сняла с производства 25 устройств в 2025 году
Apple планировала выпустить первые AirPods в ярких цветах
Apple выпустит iPhone Air 2 осенью 2026 года
Хватит путаться в проводах: 4 зарядные станции для iPhone, которые наводят порядок
Видео: как может выглядеть складной iPhone Fold
Стало известно, почему Apple не спешит с iPhone Fold
Складной iPhone показали на CAD-чертежах
Apple увеличит объём рекламы в App Store в 2026 году
Apple разрешила сторонние магазины приложений и альтернативные платежи в Японии

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры