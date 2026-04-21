Представлен OPPO Pad Mini — первый компактный планшет компании с экраном 8,8″

OPPO представила свой первый компактный планшет — OPPO Pad Mini с 8,8-дюймовым дисплеем. Габариты устройства составляют 194.38×132.38×5.39 мм, вес — всего 279 граммов.

Новинка оснащена OLED-экраном с разрешением 2520×1680 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1600 нит. Планшет также получил версию Soft Light Edition с матовым экраном.

«Сердцем» Pad Mini стал процессор Snapdragon 8 Gen 5. Его дополняет аккумулятор на 8000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Есть основная камера на 13 Мп, фронталка на 8 Мп, поддержка Wi-Fi 7 и стереодинамики.

Обычный OPPO Pad Mini предлагается по цене 3699 юаней (~40 700 рублей), а матовая версия — от 4499 юаней (~49 500 рублей).