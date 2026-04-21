OPPO выпустила компактный камерофон Find X9s Pro

OPPO представила компактный флагманский смартфон Find X9s Pro, который был анонсирован вместе с камерофоном Find X9 Ultra.

Новинка получила 6,32-дюймовый дисплей с разрешением 2640×1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 9500. Find X9s Pro предлагается в версиях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также с накопителем формата UFS 4.1 объемом 256/512/1024 ГБ.

Система камер включает четыре модуля:

Основная камера — 200 Мп, 1/1.4″, f/1.6, OIS;

Широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус;

Перископ — 200 Мп, 1/1.56 f/2.6, 2.8-кратный оптический зум, OIS;

Мультиспектральный сенсор Danxia 2 — 3,2 Мп, f/2.4.

Find X9s Pro также получил профессиональный фотонабор Hasselblad.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7025 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — 50 Вт. Также устройство оснащено подэкранным сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 7, NFC, водозащитой IP66/68/69 и фронтальной камерой на 32 Мп.

Цены на OPPO Find X9s Pro стартуют от 5299 юаней (~58 200 рублей).